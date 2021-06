Mancini non fa calcoli 

“

Contro il Galles dovremo giocare per vincere, senza calcoli e vedremo quello che accadrà. Ci sarà turnover? Vediamo quali saranno le condizioni dei giocatori perché la partita con gli elvetici è stata dura e difficile. Ho visto qualche calciatore molto stanco alla fine, con qualche problema fisico: valuteremo nei prossimi giorni

Roberto

Mancini

Stanco ma raggiante, felice eppure sobrio nei giudizi. Roberto Mancini si gode la vittoria sulla Svizzera e la qualificazione già in cassaforte con aplomb anglosassone. Ora c’è il primato del girone da conquistare e la testa è già all’ultima partita, quella di domenica contro il Galles, che potrebbe valere l'accesso agli ottavi da capolista.

Il ct guarda al futuro, ma tiene la barra dritta sugli obiettivi: «La Svizzera è una squadra forte, è stata una partita durissima e lo sapevamo», spiega Mancini nel dopo gara. «Avremmo potuto segnare prima, ma abbiamo sofferto quando c'era da farlo. Abbiamo meritato perché pensavamo di voler vincere a tutti i costi. I ragazzi sono stati bravissimi». Quindi ricorda: «All'inizio eravamo un po' in difficoltà, ma i ragazzi sono stati bravissimi e non era semplice perché c'era anche un gran caldo. A un certo punto abbiamo cambiato sistema, con la difesa a tre per metterci più tranquilli e rifiatare».

La partita

Mancini esamina il match con precisione: «Abbiamo provato a fare la partita fin dall’inizio, ma loro non sono stati a guardare». Alla vigilia, del resto, aveva avvertito che non sarebbe stato facile piegare la resistenza della Svizzera, che aveva definito «avversario storicamente ostico per gli azzurri». Argomenta: «Abbiamo meritato di vincerla, al termine di una gara in cui abbiamo saputo superare i momenti di difficoltà che ci si sono presentati davanti». Il ct della Nazionale parla anche dei momenti no, per far capire che la strada da seguire è questa, non solo in vista della gara di domenica. Ma contro il Galles basterà un pari per chiudere primi: «Dovremo giocare per vincere, senza calcoli e vedremo quello che accadrà». Contro Bale e compagni ci sarà turnover? «Vediamo quali saranno le condizioni dei giocatori perché la partita con gli elvetici è stata dura e difficile. Ho visto qualche calciatore molto stanco alla fine, con qualche problema fisico: valuteremo nei prossimi giorni».

L’infortunio

Tornando alla sfida contro la Svizzera, ritorna sull'infortunio di Giorgio Chiellini, uscito nel primo tempo e cui è stato annullato anche un gol, auspica che non si tratti di qualcosa di serio: «Speriamo che non sia niente di grave, vedremo nelle prossime ore». Chiusura con un pensiero solidale: «Dedico questa vittoria a chi soffre e a tutti gli italiani».

Le Superpotenze

Di sicuro il ct non ha paura degli avversari. Anche di quelli più forti, che verosimilmente gli azzurri affronteranno più avanti: «La Francia è favorita? Ci sono nazionali, come pure Portogallo e Belgio, più avanti di noi: ma nel calcio tutto può succedere. Questa Italia può crescere: l’ho detto e lo ripeto. Ci sono tanti giocatori giovani», conclude Mancini, «i margini sono grandi».

Gli svizzeri

Ammette la sconfitta dell’Olimpico e la forza degli azzurri Vladimir Petkovic, ct degli elvetici, ex allenatore della Lazio: «L’Italia è forte, se continua così ha possibilità di arrivare tra i primi quattro. Certo, gli azzurri sono stati favoriti anche dai nostri errori. Ora riposiamoci, poi penseremo alla Turchia».

