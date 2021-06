Mancini la tocca di tacco 

30

I risultati

utili consecutivi della Nazionale di Roberto Mancini, che ha eguagliato il record di Vittorio Pozzo

82

Gli anni

in cui è rimasto ineguagliato il record di Pozzo

23

I tiri

totali dell’Italia, di cui sei in porta, contro il Galles

70

Per cento

il possesso palla dell’Italia

594

I passaggi

degli azzurri, la cui precisione è al 91 per cento

14

I falli

commessi, contro i 12 dei gallesi

L’Italia batte il Galles, sbanca il Girone A e vola agli ottavi – a Wembley – da prima della classe. Roberto Mancini però è felice anche perché può paragonarsi a un mito come Vittorio Pozzo. In un certo senso ha festeggiato in anticipo: nel primo tempo, a bordocampo, il ct azzurro ha deliziato il pubblico dell'Olimpico con un colpo di tacco al volo da applausi a scena aperta. E alla memoria dei tifosi laziali è tornato il bellissimo gol di tacco in Parma-Lazio del 17 gennaio 1999. Il tecnico della Nazionale eguaglia il record del ct dell'Italia negli anni Trenta e Quaranta, unico allenatore vincitore di due edizioni consecutive dei Mondiali, quelle del 1934 e 1938. Trenta partite senza mai perdere: un primato che rende merito al lavoro del Mancio, primo artefice della rinascita azzurra dopo la cocente delusione per la mancata qualificazione ai Mondiali di Russia 2016. L'Italia era approdata alla fase finale degli Europei a quota 27 risultati utili di fila, un bottino diventato da record dopo le gare con Turchia, Svizzera e Galles. Il ct ha cambiato la mentalità degli azzurri sin dal suo insediamento, datato 14 maggio 2018. Da qui, l'inizio di un'avventura che lo ha proiettato nel firmamento delle stelle. Sperando, ovviamente, che sia solo l'inizio di una straordinaria cavalcata.

Soddisfatto

Mancini, nel dopogara di Italia-Galles, è parso soddisfatto: «Fa piacere aver eguagliato il record di Pozzo», ha esordito. «Ma lui ha trofei importanti e per il momento è meglio lasciar perdere i paragoni. Tutti i ragazzi che hanno giocato hanno fatto bene e non era scontato. Abbiamo meritato la vittoria». Otto i giocatori cambiati rispetto al match con la Svizzera. «Avremmo cambiato tanti giocatori anche se la partita fosse stata decisiva», ha spiegato. «Avevamo bisogno di far giocare tutti e di mettere forze fresche nel gioco. Sarà un dispiacere lasciar fuori qualcuno ma è importante poter contare su tutti gli elementi. Loro si difendevano bene: mi è piaciuto che, cambiando otto elementi, il risultato è stato lo stesso. Meglio di così non si poteva fare. Forse avremmo potuto segnare un gol di più, ma i ragazzi sono stati bravi». Sulla partita ha aggiunto: «Abbiamo corso due rischi su palla inattiva per errori nostri, ma quando loro sono rimasti in dieci si sono messi dietro ed era difficile trovare spazi per provare ad arrotondare la sfida».

Le prospettive

E poi, a chi gli ha chiesto quali sono gli obiettivi degli azzurri e se potranno davvero battersi per il titolo continentale, ha risposto: «Tutti quelli che passano il turno e vanno agli ottavi sono in lizza per vincere». E ancora: «Big in difficoltà? Anche noi abbiamo difficoltà. Tutte le partite sono difficili. È sbagliato pensare che tutte le partite si possono vincere perché sono tutte nazionali. Sarà bello tornare a Wembley: ora inizia un torneo diverso e speriamo di tornarci più avanti».

La dedica

Infine Mancini saluta l’Olimpico: «Salutiamo Roma e la ringraziamo per quello che ha fatto», è stata la chiusura del commissario tecnico. «Dedichiamo questa vittoria a tutti i ragazzi e ai bambini che hanno sofferto tanto in questo anno e mezzo: se lo meritano».

