Mancini ct azzurro fino al 2026: «Qui per vincere» 

In uno dei suoi tanti giorni da talento ribelle, Roberto Mancini spiegò che solo una cosa avrebbe potuto fargli dimenticare le delusioni Mondiali da calciatore azzurro: vincerne uno da ct.

L’accordo

Forse anche per questo ieri ha firmato un prolungamento come ct dell'Italia, fino al 2026. Se tutto va come da contratto e se prosegue il trend da record di vittorie, Mancini avrà la possibilità di giocarsi le sue carte il prossimo anno in Qatar e tra cinque anni nella Coppa del Mondo a tre, Messico, Canada e Stati Uniti. E in mezzo, la certezza di Euro 2020. Un risultato però lo ha già raggiunto, salire sul podio dei ct più longevi, dietro Pozzo e Bearzot. Sarebbe ironia della sorte se la parabola del suo controverso rapporto con la nazionale - poche partite, neanche 1' giocato in Coppa del Mondo - si compisse proprio negli States: lì dove nell'83, dopo aver perso la finestra per Spagna '82 a favore di Selvaggi, fu protagonista in negativo con un'uscita notturna a New York che Bearzot non gli avrebbe più perdonato. Da lì comincia l'amore impossibile tra il talento del Mancio e l'azzurro. Convocato per Italia '90 da Vicini e mai in campo neanche per un minuto, mentre era al suo apice, accarezzato da Sacchi e poi rimasto fuori dai suoi schemi per Usa '94. Mancini ha continuato a illuminare i campi di calcio dalla panchina, ma quando è arrivato a quella di un'Italia derelitta in diversi hanno avanzato il dubbio: da tecnico ha vinto, sì, ma con fiori di campioni all'Inter e al City. Cosa farà con un gruppo di ragazzi sbandati? Quel che ha fatto, è sotto gli occhi dei tifosi. Nel 2019 ha migliorato la sequenza record di successi di Vittorio Pozzo, portandola a 11; a marzo scorso, con le tre vittorie nelle qualificazioni a Qatar 2022, ha raggiunto Lippi in cima alla lista dei ct più imbattuti, con 25 partite di fila. La percentuale di successi è la più alta nella storia dei tecnici della Nazionale, il 69% degli incontri giocati.

Il ct e Gravina

Ora dice: «Lavoriamo per arrivare alla vittoria velocemente, non c'era motivo per lasciarsi. Ringrazio il presidente e la Federcalcio, sono molto felice. Ci saranno tante manifestazioni, non è mai semplice vincere ma stiamo cercando di portare avanti il lavoro, abbiamo tanti giovani su cui puntare. La nostra speranza è che i frutti arrivino molto velocemente». Soddisfatto anche il presidente della Figc, Gabriele Gravina: «Mancini ha accettato un contratto dal punto di vista economico nettamente inferiore rispetto a quello che potrebbe essere un impegno all'interno di un club. Grazie a nome di tutti».

RIPRODUZIONE RISERVATA

llll Rinnovo

Qui sopra il presidente della Figc Gabriele Gravina (67 anni). Nella foto grande, il ct Roberto Mancini (56)