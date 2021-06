Mancini avanti tutta 

“

A Monaco di Baviera mi porto la voglia dei ragazzi di vincere a tutti i costi. Eravamo stanchi ma il gol ci ha restituito la forza che avevamo dentro

Roberto

Mancini

Londra. «Abbiamo voluto vincere a tutti i costi, abbiamo meritato e questa partita può farci bene per il futuro». Queste le prime parole di Roberto Mancini dopo la vittoria dell'Italia sull'Austria negli ottavi di finale di Euro2020. Un sorriso liberatorio come l’urlo al triplice fischio dell’arbitro dopo due estenuanti tempi supplementari e un match più complicato (forse) del previsto.

Seconde linee decisive

«L'abbiamo vinta perché abbiamo meritato, anche se alla fine abbiamo subito questo gol», ha sottolineato il commissario tecnico azzurro. «Già nel primo tempo potevamo fare un paio di reti, nel secondo siamo calati un po' fisicamente, è vero, anche per il campo pesante ma abbiamo meritato». Mancini evidenzia il ruolo delle (cosiddette) seconde linee: «Abbiamo vinto grazie ai giocatori che erano in panchina, che sono entrati con la mentalità giusta: avevamo bisogno di calciatore freschi, siamo stati straordinari». Chiaro il riferimento in particolare agli autori dei due gol, Chiesa e Pessina. «Sapevo sarebbe stata la partita più difficile, forse ancora più difficile dei quarti di finale. E questo tipo di gara non può che farci bene in prospettiva».

Stanchi ma reattivi

Avanti tutta con la consapevolezza di aver trovato la spinta anche dal punto di vista caratteriale. «A Monaco di Baviera mi porto la voglia dei ragazzi di vincere a tutti i costi», ha sottolineato non a caso il ct. «Eravamo stanchi ma il gol ci ha restituito la forza che avevamo dentro». Al di là dell’avversario, ben più ostico rispetto a quanto si potesse pensare. Anche se lo stesso Mancini è stato uno dei primi a diffidare alla vigilia invitando i suoi giocatori a non abbassare la guardia. «L'Austria comunque è una squadra difficile da affrontare, sa pressare e ci ha fatto giocare male. E quando hanno messo dentro giocatori altissimi, abbiamo sofferto anche a causa della stanchezza. Dovevamo evitare il gol da calcio d'angolo».

L’abbraccio con Vialli

Tra le immagini più belle ed emozionanti della serata londinese, c’è stato l’abbraccio al triplice fischio tra Roberto Mancini e Gianluca Vialli. «Per tutti noi questa era una partita fondamentale. E ripeto, nel momento più difficile da quando è iniziato l’Europeo è venuto fuori il carattere di un gruppo straordinario». Il record strappato a Pozzo? «L’ennesima soddisfazione di un percorso importante. È chiaro che fa piacere, sarei un bugiardo a negarlo. Ma credetemi quando vi dico che qui siamo tutti concentrati sull’obiettivo e sulla partita successiva».

