«Mancano i medici, mi dimetto» 

Ieri, a causa dell’impossibilità di sostituire un medico del 118, l’ambulanza medicalizzata dalle 8 alle 20 è rimasta in servizio con solo l’infermiere a bordo. Un problema, tra l’altro, che sarebbe stato fatto presente ai vertici dell’Areus (azienda regionale per l’emergenza urgenza) già alla fine del mese di giugno. Con la richiesta di incrementare almeno di una unità i medici del 118 di Muravera (da tre a quattro) in vista della necessità di qualche giorno di ferie o riposo per gli stessi medici (obbligatorio per legge). Una situazione, insomma, che potrebbe verificarsi anche altre volte in pieno agosto. A nulla, perlomeno sino a ieri, è servito il tentativo del sindaco di Muravera di parlare con il direttore generale dell’Areus Antonio Maria Soru.

«Mi dimetto - ha sottolineato Piu - perché quello che sta accadendo è di una gravità inaudita. Io, come sindaco e come medico, ho il dovere di denunciare che il primo agosto non è stato garantito il servizio del 118. Se dovesse capitare qualche fatto tragico anche io, stando in silenzio, ne sarei responsabile. Si profila una vera e propria interruzione di pubblico servizio».

Ieri mattina l’ultimo dei tanti disservizi sanitari: l’ambulanza del 118 che copre tutto il Sarrabus e il Gerrei senza il medico a bordo. Un fatto talmente grave che ha spinto il sindaco di Muravera Salvatore Piu (con una storia da medico e una da direttore generale della Asl di Sanluri) a rassegnare le dimissioni dal distretto sanitario locale che ricomprende, appunto, i sindaci di Villasimius (presidente), Muravera , Villaputzu , San Vito , Castiadas , Armungia , Ballao , Villasalto , San Nicolò Gerrei e Silius .

Le dimissioni

I disservizi

Ma non è questo l’unico disservizio che ha spinto Piu a lasciare il distretto sanitario che era appena stato ricostituito e che ha visto l’ultimo vertice lo scorso 5 luglio a San Nicolò Gerrei: «Da Costa Rei a Villasimius contiamo centomila presenze giornaliere – aggiunge – e per il secondo anno consecutivo, nonostante le rassicurazioni di inizio luglio da parte del manager Marcello Tidore, non c’è una guardia medica turistica. L’unica possibilità per i vacanzieri è quella di rivolgersi la notte alle guardie mediche di Villasimius, Olia Speciosa e Muravera».

Il sindaco di Muravera non le manda a dire neanche ai colleghi sindaci del Sarrabus: «Da qualche giorno – dice ancora - l’azienda sanitaria ha messo a disposizione del territorio una nuova pediatra. Ma non possiamo permetterci di dire che questa sia una bellissima notizia come invece hanno fatto diversi miei colleghi, è piuttosto la fotografia di una situazione sempre più critica. Ci rendiamo conto che stiamo parlando di un solo pediatra per dieci Comuni?». Piu, infine, potrebbe lasciare anche l’Unione dei Comuni del Sarrabus: «Visto quello che sta succedendo – conclude – mi chiedo a cosa serva. A questo punto credo che Muravera debba fuoriuscire dall’Unione».

