Mancano i medici: il Sirai sospende la dialisi notturna 

Sospesa la dialisi notturna all’ospedale Sirai di Carbonia per mancanza di medici. Sono bastati i certificati di malattia presentati da due dottori del reparto per mandare in tilt un servizio preziosissimo che da tempo è retto solo da quattro camici bianchi: ora i due medici rimasti dovranno farsi carico del diritto alle cure di oltre 90 pazienti. A confermare la contemporanea assenza di due medici di Nefrologia e la conseguente impossibilità di continuare il programma della dialisi notturna, è la direttrice generale della Asl Sulcis Giuliana Campus: «Fino al rientro dei due medici, i pazienti che si sottopongono a quel tipo di dialisi verranno temporaneamente inseriti nella dialisi diurna che sarà garantita sempre e non subirà alcun disservizio».

La denuncia

La rassicurazione sulla continuità e sull’efficienza di un servizio che rappresenta il centro di riferimento territoriale per tutti i pazienti affetti da nefropatie non lascia dormire sonni tranquilli a Giampiero Bindo, presidente dell’Apent (associazione provinciale emodializzati neuropatici e trapiantati) il quale denuncia: «I due medici sono crollati a causa di una mole di lavoro insostenibile da diverso tempo e se per qualsiasi motivo dovesse assentarsi anche un altro specialista, non voglio immaginare come si potrà garantire un servizio salvavita». Per Bindo quanto accaduto era del tutto prevedibile e si sarebbe dovuto intervenire per scongiurare questa situazione di estrema precarietà: «Da qualche anno si è passati dal numero di 27 infermieri a 20 e da 7 medici a 4. In più occasioni ho cercato un confronto istituzionale a più livelli, per evidenziare la carenza di personale rispetto alla mole di lavoro. Non siamo mai stati ascoltati e ora è accaduto quello che si temeva. Purtroppo la situazione potrebbe precipitare, perché due soli medici (che oltre alla gestione del servizio in questione e di quello di Carloforte, si occupano anche delle consulenze in altri reparti) non potranno sostenere questi ritmi. Verrà inoltre sospesa anche le reperibilità e quando arriverà un paziente di una certa gravità, si correrà il rischio di doversi rivolgere alle strutture del cagliaritano». L’ultima dialisi notturna è stata effettuata nella notte fra venerdì e sabato scorso: «Sono 12 i pazienti che usufruiscono di un servizio unico in tutto il territorio nazionale – continua Bindo –. Saranno ora spalmati nelle turnazioni diurne per i prossimi 15 giorni. La nostra paura è che questo lasso di tempo possa dilatarsi».

Le reazioni

Il primo cittadino di Carbonia Pietro Morittu commenta: «Si tratta dell’ennesima situazione che lede il diritto alla salute dei cittadini. Nell’ottica della riorganizzazione aziendale proposta, il solo pensiero che un servizio di qualità come quello del reparto Nefrologia di Carbonia e del servizio della dialisi notturna possano venir meno, aggiunge una preoccupazione che ci induce ad alimentare dei propositi di mobilitazione». Il riferimento è all’atto aziendale presentato dalla Asl Sulcis «dove una serie di servizi salvavita sono stati cancellati – dichiara il presidente delle rsu aziendali Gino Cadeddu –. L’emodinamica è fra queste. La dialisi verrà effettuata in “day surgery”. Chiederò all’assessore alla Sanità di impugnare l’atto aziendale. Quanto accaduto è estremamente grave, è da oltre un anno che stiamo denunciando la carenza di personale nei reparti Dialisi e Nefrologia».