«Mancano i medici? Dateci i militari» 

«In questo momento l’ultima paziente della Medicina sta lasciando il reparto del nostro ospedale per essere ricoverata in altro nosocomio». A scriverlo su Facebook è Vincenzo Bifulco, 62 anni, direttore dei Servizi dagnostici della Assl di Olbia, che presta servizio anche a La Maddalena. «Quando un paese civile non cura in loco i pazienti oncologici e li costringe ad affrontare viaggi dopo ore di chemio (soffrendo e vomitando), non può definirsi paese civile».

Reparto sospeso

Da martedì, per turni scoperti al Pronto soccorso, già ridimensionato, è stato sospeso momentaneamente il reparto di Medicina e i due medici sono trasferiti alle urgenze. «Ritengo che sospendere o, peggio ancora, chiudere dei reparti, per colmare mancanze di altri, non sia una scelta corretta, anzi è inaccettabile!» tuona il sindaco Fabio Lai, 37 anni, «ai vertici dell’Azienda abbiamo bisogno di persone che siano in grado di trovare soluzioni». Ha pertanto chiesto al ministro alla Salute Roberto Speranza di istituire «uno stato di emergenza equiparato a quello del Covid-19 specificatamente per il Presidio Ospedaliero Paolo Merlo di La Maddalena al fine di poter usufruire di deroghe speciali quali richiamare in servizio medici in pensione, avvalersi di medici provenienti da altri Stati, medici militari ecc. Considerata, altresì, l’emergenza sanitaria generale che minaccia tutta la Sardegna e l’inadeguatezza di alcuni dirigenti nel fornire risposte in tempi certi, si chiede di valutare la possibilità di commissariare l’Ats».

«Commissariare Ats»

Il sindaco ha anche chiesto al presidente Roberto Ragnedda di convocare a La Maddalena la conferenza Socio-sanitaria, con i vertici Ats e l’assessore Nieddu. Duro il commento della FP CGIL, con Luisella Maccioni e Jessica Cardia: «Una serie di iniziative attuate dell’Ats Sardegna con l’ovvio benestare dell’Assessorato alla Sanità, stanno portando alla chiusura della struttura sanitaria della Maddalena». Il sindacato propone una mobilitazione di tutto il territorio, Sindaci, parti sociali, associazioni, personale sanitario, affinché l’Ats e la Regione Sardegna ormai sorda da anni prenda atto dello sfacelo che ha creato in un territorio come il nostro». Anche per il consigliere M5S Roberto Li Gioi «è il momento della mobilitazione. Chi è al comando della Regione deve assumersi le sue responsabilità. Chi ha sbagliato deve pagare. Il diritto alla salute deve essere restituito ai galluresi».

