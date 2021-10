Mancano anestesisti ed energia elettrica: l’ospedale va in tilt 

Problemi su problemi. Un blackout elettrico, l’altra notte, ha mandato in tilt l’ospedale di Lanusei. Il Nostra Signora della Mercede è rimasto paralizzato dalle 4.55 e il guasto ha coinvolto anche i generatori di corrente che avrebbero dovuto assicurare la continuità energetica. Due pazienti ricoverati in Rianimazione e una donna prossima al parto sono stati trasferiti al San Francesco di Nuoro. Sospesi gli esami e le visite programmate. Quella di ieri tra i reparti è stata una giornata campale, con interventi di tecnici specializzati, personale dell’Enel, Vigili del fuoco e Carabinieri. Per qualche minuto sono rimasti a secco anche i rubinetti dell’acqua, la cui erogazione è alimentata dal sistema elettrico. L’emergenza è cessata intorno a mezzogiorno e mezza, quando tutti i quadri elettrici sono rientrati nella normalità .

Emergenza assoluta

Sulla giornata da bollino nero sono intervenuti i vertici sanitari che hanno illustrato i fatti. «Durante la notte - ha spiegato il commissario dell’Asl di Lanusei, Ugo Stochino, 67 anni - ci sono stati disservizi sulla rete di distribuzione pubblica, probabile causa del guasto del sistema di scambio tra alimentazione di rete e gruppo elettrogeno dell’ospedale. La ditta manutentrice ha rimosso il commutatore, onde poter procedere all’alimentazione dell’ospedale con gruppi elettrogeni utilizzando altri componenti dell’impianto. Contemporaneamente sono stati risolti i problemi al collegamento tra ospedale e rete, verificatisi simultaneamente al disservizio». Luigi Ferrai (49), direttore dell’ospedale, ha scandito i tempi di ripresa delle attività: «Alle 10.15 il generatore ha ripreso a funzionare, alle 12.20 è stata ripristinata la corrente elettrica del servizio pubblico. Nessun paziente è stato messo a rischio». Sul blackout Enel ha fornito la propria versione: «Il guasto ha riguardato esclusivamente l’impianto elettrico dell’ospedale a valle del nostro punto di consegna mentre nessun problema si è verificato sui nostri impianti. Abbiamo offerto massima collaborazione».

Chirurgia

Dove c’è un chirurgo che opera, c’è un anestesista a disposizione. E se viene a mancare quest’ultimo, ne risente la sala operatoria. Tra organico risicato degli anestesisti e blackout improvvisi, il programmato della sala è saltato lunedì e ieri, probabilmente salterà pure oggi in vista della riprogrammazione. È stata comunque garantita l’emergenza e l’urgenza nel reparto che sta diventando un modello per numeri e prestazioni e che ambisce a crescere e migliorare. Anestesia e Rianimazione è un po’ la spina dorsale dell’ospedale e cinque professionisti in meno rispetto a quelli previsti dalla pianta organica pesano. Per tamponare una situazione che va avanti da tempo e che viene ciclicamente rattoppata, è in fase di conclusione una convenzione con il Brotzu - sono tre gli anestesisti che hanno dato disponibilità a venire a Lanusei - e un altro dovrebbe andare a supporto dell’ospedale dal distretto. A novembre ci saranno le specializzazioni di Anestesia e Rianimazione e la vera boccata d’ossigeno sarebbero la selezione e il concorso, l’unica soluzione per dare continuità e forza al servizio. Ferrai precisa: «La Chirurgia non è assolutamente chiusa, anzi stiamo lavorando molto di più, dando risposte a tutti i territori, non solo al nostro. Abbiamo aumentato l’attività del 600 per cento. C’è una riduzione del numero degli anestesisti ma abbiamo già attivato una convenzione col Brotzu per tre specialisti e uno arriva in supporto dal territorio. A dicembre ci sarà un concorso per Anestesia e Rianimazione».