«Manca personale alla Carbosulcis» 

C’è carenza di personale per le lavorazioni nel sottosuolo: è in crisi l’esistenza della miniera con tutti i possibili progetti di riconversione».

L’allarme

A lanciare l’allarme è la Rsu della Carbosulcis, ultima miniera di carbone ad aver fermato l’attività estrattiva, nel 2018, oggi al centro di un piano di messa in sicurezza che dovrebbe concludersi nel 2027, secondo gli obiettivi del piano di chiusura. Secondo i delegati sindacali il personale, in particolare quello che deve operare nel sottosuolo, non sarebbe sufficiente per portare a termine gli interventi previsti. «Nonostante gli ormai ripetuti incontri con l’assessore all’Industria e l’assessore al Lavoro non è arrivata nessuna risposta concreta alle nostre richieste di incrementare il personale presso la Carbosulcis». Sono diversi gli scenari presi in considerazione per far arrivare in miniera lavoratori ulteriori, ma l’ipotesi che pare più percorribile è quella di “prestare” alla Carbosulcis dei lavoratori di Igea. Una soluzione che non incontrerebbe ostacoli particolari ma per il momento nel cantiere di Nuraxi Figus non sono arrivati nuovi operai.

L’urgenza

«La miniera - si legge nel comunicato della Rsu - ha continue necessità di controlli e di mantenimento in sicurezza e non può essere abbandonata a se stessa in quanto “viva”. Non vorremmo che dietro questo tergiversare ci sia un chiaro disegno di abbandono del sottosuolo prima del 2027 e con esso dei progetti di riconversione di cui ancora non si ha certezza, nonostante anche il recentissimo riavvio del tavolo tecnico per l’individuazione dei percorsi futuri». Nell’ultimo incontro politico a fine maggio, l’assessora Pili ha dato incarico di riavviare il tavolo tecnico per valutare le strade future della miniera in dismissione. Il primo incontro, con direttore generale dell’assessorato, azienda e sindacati, si è svolto il 22 giugno, il prossimo dovrebbe essere l’8 luglio. «Se la carenza di personale dovesse solo prospettare la compromissione della miniera e delle sue prospettive - dice la Rsu - innalzeremo lo stato di agitazione, già proclamato». Nei giorni scorsi i delegati Carbosulcis hanno incontrato la viceministra Alessandra Todde a Portovesme: l’esponente del Mise si è impegnata ad organizzare al più presto un incontro per discutere del futuro della miniera e dei dipendenti Carbosulcis.