Manca personale, a scuola solo la mattina 

Pochi collaboratori scolastici, il tempo pieno salta all’Istituto comprensivo Satta-Spano-De Amicis. A comunicarlo alle famiglie degli alunni (e al sindaco di Cagliari, Paolo Truzzu) è stata in questi giorni la dirigente scolastica Serenella Zedda. Una decina di righe secche per mettere l’accento sull’emergenza.

La comunicazione

In attesa dei posti in deroga richiesti, il Consiglio di istituto ha deliberato che nel plesso Satta infanzia da oggi si uscirà alle 14,30, al Satta primaria sempre alle 14,30 mentre alle 14,15 usciranno le terze, quarte e quinte. Al De Amicis infanzia la scuola chiude alle 14,30 e così anche alla primaria, dove però il venerdì si esce alle 13,30. Allo Spano secondaria martedì e giovedì la campanella suona alle 14,30 mentre alle 14 il portone chiude i lunedì, mercoledì e venerdì.

Le difficoltà

«La carenza di organico tra il personale Ata – spiega Nicola Sulis, presidente del Consiglio di Istituto – non consente di garantire la sicurezza, ogni piano della scuola dovrebbe avere almeno due collaboratori, meglio ancora tre anche per poter coprire l’orario dalle 7,30 alle 18. Siamo riusciti a far partire la mensa con i turni di mezzogiorno e delle 13,15 ma non il tempo prolungato». Uno smacco per i circa 450 alunni di infanzia e primaria e le loro famiglie.

L’episodio

Al Satta ricordano ancora il caso del bimbo di sei anni trovato a passeggiare da solo in città dopo aver varcato il portone senza che nessuno se ne accorgesse. Un episodio finito fortunatamente nel migliore dei modi. Anche per questo questo in via Angioy il problema del personale Ata insufficiente sta costringendo l’Istituto a ridurre l’orario nonostante il disagio per le famiglie.Il caso è già rimbalzato in Comune. A sollevarlo è stato il consigliere Marcello Polastri, esponente della Commissione consigliere Pubblica istruzione e presidente di quella al Patrimonio. «La riduzione forzata del tempo-scuola a causa della carenza di un numero sufficiente di collaboratori idoneo a garantire la sicurezza e la vigilanza nell’arco delle otto ore suddivise in due turni sta causando grande malcontento – ha scritto Polastri nella lettera inviata all’Ufficio scolastico e al sindaco – perché si attivino le procedure per consentire all’Istituto e alle altre scuole in sofferenza di garantire il tempo scuola pieno».

Il ruolo della Regione

Intanto il problema degli organici inadeguati (in città ma anche nel resto dell’Isola) sta mettendo in serie difficoltà gli istituti scolastici, tanto che cresce forte la richiesta di un impegno politico e istituzionale, in testa la Regione, che possa intervenire per mettere l’Ufficio scolastico nelle condizioni di soddisfare le pressanti richieste di posti in deroga così da assicurare il tempo prolungato. «A quasi un mese dalla ripartenza delle attività scolastiche sono molti gli Istituti che non hanno ancora ripianato l'organico del personale Ata», ricorda Pino Aquila, responsabile del Coordinamento dei presidenti di circolo e d’Istituto. Per questo sono numerosi i dirigenti scolastici costretti a limitare i servizi di segreteria o di non poter istituire il servizio mensa per la mancanza di personale, scrive il coordinamento.

La soluzione

Al Garavetti la falla stanno tentando di coprirla i dipendenti Ata, garantendo la presenza oltre orario così da non bloccare (per questa settimana) il tempo prolungato. «Da lunedì – dice Aquila – anche in questo istituto come sta già avvenendo al Satta, il rischio è che oltre la mensa non si vada».

