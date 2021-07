Mamoiada, dove si può dormire in vigna sotto un manto di stelle 

Mamoiada è un paese fortunato. C’erano già il vino ottimo, i cibi espressione di un lungo sapere, le tradizioni e la cultura. Adesso si è rafforzata e fatta sistema la volontà di mettere insieme tutte queste cose e offrirle, in maniera ordinata e completa, al turista. Qualche mese fa, infatti, sette produttori del paese – piccoli e grandi, vecchi e giovani - si sono uniti per scambiarsi saperi e conoscenze e, soprattutto, per incrementare i flussi turistici della Barbagia creando un "pacchetto su misura" per gli amanti del vino e dell’enogastronomia. E, ovviamente, di quanto altro di “buono” c’è a Mamoiada, da gustare anche con occhi e cuore, mani e udito.

Nasce così “Enoturismo a Mamoiada, un percorso tra vino, cultura e tradizioni”. Tutta la bellezza del paese e le sue vigne, le sue maschere, i formaggi, il pane e i salumi. E poi le sette cantine: Puggioni, Montisci, Gungui, Pub agricolo, Muzanu, Bonamici e Canneddu. Ognuna già avviata a percorsi di degustazione e visite in vigna, con questo sodalizio i produttori vogliono portare l’enoturismo, che ha raggiunto da poco una forma giuridica ad hoc, ai massimi livelli.

«A Mamoiada, in vigna, si può anche dormire sotto le stelle. Forse la cosa più semplice che si possa pensare, ma anche ciò di cui si ha più bisogno al momento. Lo stesso vale per i laboratori nell’orto e in vigna, l’agricamping, dove si può trovare relax in una vasca idromassaggio a pochi passi dai filari - spiega Fabiana Gungui delle Vigne Muzanu - Sono solo alcune delle tante altre esperienze che si possono abbinare al vino e alla sua degustazione. E questo è ciò sul quale vogliamo scommettere con serietà, aiutandoci a vicenda».

Ancora una volta, quindi, il vino sarà al centro dello sviluppo economico del paese. L’enoturismo, così come inteso recentemente dal legislatore, infatti, non ha a che vedere solo col vino. Ma da una bottiglia di buon Cannonau si può partire per arrivare molto più lontano. E conoscere attraverso il vino, un bicchiere degustato lentamente su un bel tramonto mamoiadino, il cibo, il patrimonio culturale e storico dei territori. In questo caso, tra le tante altre cose, le maschere di Mamoiada, la tradizione artigiana, il patrimonio archeologico, i musei e l’ospitalità genuina della gente del luogo.

«Noi produttori vogliamo confrontarci sulle fasi di produzione e vendita. E crescere così insieme, scambiandoci conoscenze acquisite con il tempo e ultime innovazioni tecnologiche – aggiunge Dario Baralla delle cantine Pub Agricolo – Per i turisti che amano il vino, i prodotti genuini di Mamoiada e il resto delle attrazioni che il paese offre per tutto l’anno stiamo creando un pacchetto unico, grazie anche all’intermediazione di Portale Sardegna. Un prodotto esperenziale digitalizzato pronto e fruibile nell’immediato. Un modo per valorizzare non solo i prodotti, ma anche la nostra storia. Abbiamo, infatti, la fortuna di poter contare su un sapere antico, scritto nella terra lavorata da sempre: quella dei nostri vigneti storici».

