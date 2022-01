«Mamme, partorite altrove» 

Porte sbarrate al nido di Lanusei. Fino al 20 gennaio è vietato nascere al Nostra Signora della Mercede. Le future mamme sono costrette a emigrare per mettere al mondo i loro pargoli. L’Asl Ogliastra, alla luce della carenza di personale nel reparto di Pediatria e Neonatologia, suggerisce loro di fare riferimento ad altre strutture regionali. Ginecologia e Ostetricia garantiranno l’assistenza alle emergenze e l’attività ginecologica, di prevenzione e ambulatoriale. A sua volta Pediatria sarà operativa dalle 8 alle 20 tutti i giorni della settimana, garantendo l’attività di consulenza al Pronto soccorso e l’attività ambulatoriale. L’unica rassicurazione offerta dall’Asl Ogliastra è che la chiusura del punto nascita, dove nel 2021 hanno visto la luce 296 bimbi (23 in meno rispetto all’anno precedente), sarà provvisoria.

La politica

«Peggio di così l’anno non poteva cominciare». Lo dice a chiare lettere Davide Burchi, 43 anni, sindaco di Lanusei e presidente della conferenza sociosanitaria. «Purtroppo la situazione è molto preoccupante. Ho sentito l’assessore Nieddu al quale ho ricordato le sue rassicurazioni sull’arrivo di pediatri dal Brotzu. La chiusura non è accettabile». Il territorio vuole dare un segnale forte alla politica regionale e i sindaci annunciano la marcia su Cagliari. Critico anche Salvatore Corrias (48), consigliere regionale di opposizione: «Nell’ultima riunione pubblica a Lanusei ci eravamo lasciati con le migliori intenzioni, ovvero che il punto nascita sarebbe stato garantito. Atti e fatti dicono altro. Non possiamo scegliere dove morire però potremmo scegliere dove nascere. Oggi ci viene negato un diritto universale. È una situazione inammissibile e inconcepibile che chiediamo venga risolta quanto prima. Siamo pronti a qualsiasi forma di protesta».

Il sindacato

«La chiusura temporanea del punto nascita - accusa Michele Muggianu (39), leader di Cisl Ogliastra - certifica ancora una volta lo stato comatoso della nostra sanità regionale. La mobilitazione continuerà. È inconcepibile che le donne ogliastrine siano costrette a subire stress e disagi improvvisi quando si trovano magari a pochi giorni dal parto. In assenza di riscontri innalzeremo il livello della protesta».