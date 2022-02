Mamme e studentesse in crisi 

Il progetto comunale è partito appena un mese fa. A disposizione un numero di telefono - 329.7146277 - e una mail - sportellopiscosocialequartu@gmail.com , per prenotare un colloquio individuale - gratuiti e protetti dal segreto professionale - sia telefonico che in presenza su appuntamento. Con tre giorni previsti per l’apertura dello sportello: il lunedì e venerdì dalle 9,30 alle 13,30, e il mercoledì dalle 15 alle 20. «Le persone che hanno chiesto aiuto sono già diverse e non era così scontato», dice Camboni, «progetti del genere hanno bisogno di mesi per partire e radicarsi, prima si devono vincere diffidenza e paura. In questo caso i primi contatti sono arrivati dalla prima settimana, a dimostrazione del fatto che l’emergenza c’è ed è tanta».

Le prime timide richieste d’aiuto, in particolare via mail, sono arrivate già dai primi giorni di avvio. In punta di piedi, perché spesso la paura di ricorrere ad un supporto psicologico è più forte del disagio che si sta vivendo. Tra loro una mamma di mezza età, con una figlia che preferisce l’isolamento vissuto durante i momenti più bui della pandemia alle occasioni di svago con i coetanei. Ma anche diverse ragazze, tra i 20 e i 30 anni, alcune studentesse, che chiedono un confronto sui disagi emersi dopo i periodi di lockdown, possibilmente tramite videochiamata e con la garanzia dell’anonimato. Disagio che si allarga anche ai più piccoli: fra le richieste c’è infatti quella di una dodicenne, che richiama l’attenzione di educatori e psicologi della cooperativa su episodi di bullismo - in aumento dopo la pandemia - e sul senso di isolamento che sembra regnare fra tanti adolescenti. «In questi casi si cercherà di aiutare con azioni concrete, intervenendo sulla classe e non solo sulla vittima o il bullo del caso», spiega l’assessore alle Politiche sociali Marco Camboni.

Mamme preoccupate, studentesse disperate, adolescenti e bambine alle prese con bullismo e difficoltà a relazionarsi, tanto da preferire l’isolamento imposto dall’emergenza sanitaria ai momenti di gioco con compagni di classe e amici. Sono i disagi - per ora tutti al femminile - emersi durante il primo mese di avvio dello sportello psicologico, attivato dal Comune - su proposta dell’assessorato alle Politiche sociali - con la cooperativa sociale Laurus, per aiutare i quartesi a superare ansie e paure causate dalla pandemia.

Mamme preoccupate, studentesse disperate, adolescenti e bambine alle prese con bullismo e difficoltà a relazionarsi, tanto da preferire l’isolamento imposto dall’emergenza sanitaria ai momenti di gioco con compagni di classe e amici. Sono i disagi - per ora tutti al femminile - emersi durante il primo mese di avvio dello sportello psicologico, attivato dal Comune - su proposta dell’assessorato alle Politiche sociali - con la cooperativa sociale Laurus, per aiutare i quartesi a superare ansie e paure causate dalla pandemia.

L’allarme

Le prime timide richieste d’aiuto, in particolare via mail, sono arrivate già dai primi giorni di avvio. In punta di piedi, perché spesso la paura di ricorrere ad un supporto psicologico è più forte del disagio che si sta vivendo. Tra loro una mamma di mezza età, con una figlia che preferisce l’isolamento vissuto durante i momenti più bui della pandemia alle occasioni di svago con i coetanei. Ma anche diverse ragazze, tra i 20 e i 30 anni, alcune studentesse, che chiedono un confronto sui disagi emersi dopo i periodi di lockdown, possibilmente tramite videochiamata e con la garanzia dell’anonimato. Disagio che si allarga anche ai più piccoli: fra le richieste c’è infatti quella di una dodicenne, che richiama l’attenzione di educatori e psicologi della cooperativa su episodi di bullismo - in aumento dopo la pandemia - e sul senso di isolamento che sembra regnare fra tanti adolescenti. «In questi casi si cercherà di aiutare con azioni concrete, intervenendo sulla classe e non solo sulla vittima o il bullo del caso», spiega l’assessore alle Politiche sociali Marco Camboni.

Il supporto

Il progetto comunale è partito appena un mese fa. A disposizione un numero di telefono - 329.7146277 - e una mail - sportellopiscosocialequartu@gmail.com , per prenotare un colloquio individuale - gratuiti e protetti dal segreto professionale - sia telefonico che in presenza su appuntamento. Con tre giorni previsti per l’apertura dello sportello: il lunedì e venerdì dalle 9,30 alle 13,30, e il mercoledì dalle 15 alle 20. «Le persone che hanno chiesto aiuto sono già diverse e non era così scontato», dice Camboni, «progetti del genere hanno bisogno di mesi per partire e radicarsi, prima si devono vincere diffidenza e paura. In questo caso i primi contatti sono arrivati dalla prima settimana, a dimostrazione del fatto che l’emergenza c’è ed è tanta».

Giovani, adolescenti, mamme alle prese con figli travolti dagli effetti della pandemia. Da ieri ci sono anche le prime richieste d’aiuto al maschile, con alcuni adolescenti che hanno chiesto - tramite mail - un incontro telefonico o in persona per affrontare problemi e paure che da soli non riescono a superare. Un primo contatto in vista del via al percorso di terapia. «Da lunedì verranno presi in carico», assicura l’assessore, «dalla prossima settimana prevediamo un ulteriore aumento degli accessi anche da parte dei ragazzi. Perché purtroppo», sottolinea Camboni, «il disagio può toccare tutti».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata