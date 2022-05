Mamma, “Inverti” la rotta Siamo qui per parlarne 

Gli ultimi due anni hanno rivoluzionato le nostre realtà sociali e familiari, sconvolgendo soprattutto le abitudini dei più piccoli: «Recenti statistiche raccontano dell’insorgenza preoccupante di problematiche psicologiche e fisiche, oltre a nuove forme di dipendenza rispetto agli strumenti tecnologici», ha sottolineato Pj Gambioli. Se fino a poco tempo fa ansia, depressione e irritabilità erano problematiche appartenenti prettamente all’età adulta, oggi se ne deve riconoscere una presenza sempre più forte anche tra i giovanissimi: loro, più di altri, hanno dovuto fare i conti con la mancanza di socialità, oltre che con un’accentuata insicurezza spesso acuita dalle stesse situazioni familiari che mal si conciliavano con il resto. Non si può ignorare il numero delle donne costrette a lasciare il proprio lavoro per gestire le nuove dinamiche interne alla famiglia, come non si può ignorare il divario in termini di formazione tecnologica e disponibilità economica tra le diverse realtà.

“Mamme fuori mercato” cinque anni dopo: al via questo pomeriggio, a Cargeghe, nel sassarese, il tour che porterà tra i comuni della Sardegna il film “Inverti”, scritto e diretto da Pj Gambioli e prodotto da Janas Aps. La regista nuorese è pronta a rismuovere le coscienze, presentando il sequel del cortometraggio girato poco prima dell’inizio della pandemia e dedicato alle madri lavoratrici: questa volta l’attenzione è rivolta agli effetti che gli ultimi due anni hanno avuto sulla salute psicofisica di bambini e adolescenti, oltre che sul lavoro delle donne e sulla genitorialità nel suo complesso. «Non abbassiamo la guardia», il messaggio chiave secondo l’autrice che, sensibile agli effetti meno visibili della pandemia, ha acceso i riflettori su quanto madri e padri hanno dovuto affrontare tra lockdown, smart working e distanziamento sociale.

La rivoluzione

Il dialogo

Perché la società del domani possa essere diversa è necessario superare gli stereotipi di genere e imparare a vedere nel sostegno psicologico uno strumento necessario: «Incontrarci e dibattere sul tema ha una priorità centrale», ha ribadito la regista.

Gli incontri

La formula Film&Meeting, un lungo calendario itinerante di proiezioni e dibattiti mirati ad approfondire l’argomento, è un progetto originale di Gambioli, che vede nello scambio la vera ricchezza e peculiarità dell’evento: «La mission è incontrare le persone e parlare con loro di quei temi su cui è importante sensibilizzare», ha detto. «Ogni proiezione deve essere occasione di incontro e crescita. Come lasciare un semino da far maturare e crescere». Un evento interattivo basato sulle emozioni, dove il cinema, in grado di scuotere gli animi, ha un duplice ruolo: arte in grado di affrontare empaticamente temi di grande spessore e attualità e momento di scambio e condivisione. Protagoniste degli incontri, le mamme lavoratrici e le referenti degli sportelli di ascolto psicologico e degli assessorati ai servizi sociali.

Il benessere, soprattutto quello dei più giovani, è una responsabilità collettiva che deve essere affrontata come tale. Non un caso la citazione di Martin Luther King voluta a chiusura di “Inverti”: «Può darsi che non siate responsabili per la situazione in cui vi trovate, ma lo diventerete se non farete nulla per cambiarla». A noi invertire il giro.

