Mamma e neonato salvati dai medici del Punto nascite 

Davvero è stata una questione di minuti, una manciata appena. Francesca Rinaudo lo sa bene e per questo confida: «Se a Iglesias non ci fosse stato il Punto nascite, io e la mia bambina non saremmo qui. Mi spaventa sentire parlare di soppressione di servizi sanitari o, addirittura, chiusura di ospedali interi».

La vicenda

Trentaquattro anni, sposata con Simone Collu, mamma di altri due bambini, si è trovata di fronte un ostacolo imprevisto, e molto grave, alla trentacinquesima settimana di gravidanza: era l'8 ottobre scorso e nel reparto Ostetricia-Ginecologia del presidio di via Cattaneo (servizio unico di tutta la Assl) hanno letteralmente preso per i capelli lei e la piccola. «L'ho potuta rivedere dopo quasi due settimane dalla nascita perché io ero ricoverata al Cto fino al 18, lei a Monserrato fino al 19». Quella mattina di inizio ottobre resterà per sempre impressa nella sua mente. «Siccome mi sentivo strana, ho chiamato il mio ginecologo e lui, che lavora proprio al Cto, mi ha suggerito di avvicinarmi subito in reparto. Arrivata lì, hanno deciso di farmi immediatamente il tracciato: il battito della bambina non si sentiva e io, dopo qualche istante, ho avuto una forte emorragia». Distacco di placenta, è stata la diagnosi: complicanza della gravidanza che può avere conseguenze gravissime per mamma e neonato. «Un miracolo che fossi all'ospedale perché i medici hanno avuto la possibilità di intervenire subito, portandomi in sala operatoria per far nascere la bambina e dare a me e lei tutta l'assistenza necessaria». La situazione non è stata semplice da gestire: «Mi hanno detto che la bambina è nata due volte: ha avuto un'asfissia nel primo minuto, l'hanno rianimata e intubata, prima di accompagnarla con urgenza al Policlinico. In quei momenti terribili ho visto una professionalità unita a umanità straordinarie: non solo nei confronti di mia figlia, ma anche nei miei - continua Francesca - Mai ho avvertito da parte del personale, ridotto all'osso, alcun segno di insofferenza, ma soltanto dedizione per il lavoro. Hanno anche avuto la delicatezza, non scontata, di sistemarmi lontana dalla nursery, per evitare fossi turbata nel sentire i neonati mentre la mia piccola era ricoverata lontana da me. Non mi capacito del fatto che si pensi a far chiudere un reparto che funziona, anziché potenziarlo: sia con il personale necessario, sia con quei servizi, come l'epidurale, che mancano e spesso costringono le donne a partorire altrove».

Il reparto

L'assenza della partoanalgesia è una delle criticità più sentite, insieme alla carenza d'organico. In dieci anni Ostetricia e Ginecologia è stato più che dimezzato, passando da 54 unità alle attuali 22. In passato i reparti erano due, uno al Cto, l'altro al Sirai. Quest’ultimo, che era arrivato a diventare un piccolo centro di eccellenza, insignito due volte del “bollino rosa” (riconoscimento che attesta il grado di attenzione posta nella cura delle patologie femminili) ma era stato chiuso nel 2016 in nome di un riordino ospedaliero del Sulcis che scatenò mille polemiche (battaglia ancora in corso). Da allora il Cto è l’unico punto di riferimento per tutto il territorio Nel 2011 erano in servizio nove medici in ciascun ospedale; stesso numero per ostetriche e infermieri. «La situazione attuale nel reparto unico è drammatica - ribadisce Gino Cadeddu, della Rsu - il servizio può contare su appena cinque medici, altrettanti infermieri e dodici ostetriche. È chiaro che, pur con i salti mortali del personale, il servizio ne risenta, come succede nel resto dell'ospedale».