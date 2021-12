Mamma e figlia disabile costrette a stare in Rsa: «Fateci tornare a casa» 

«Al Brotzu», suggerì l’équipe del 118: Claudia ha bisogno di un letto, del respiratore, di condizioni igieniche adeguate. L’ambulanza con mamma e figlia quella notte partì per Cagliari. «Ci hanno sistemate nel pronto soccorso», racconta Lisetta Camboni. Ma l’ospedale era una soluzione temporanea: non poteva durare.

Da tre settimane mamma e figlia sono fuori dalla casa di Settimo San Pietro, via Democrito 5, dove hanno vissuto per 24 anni. Una casa parcheggio: «Siamo entrate per starci qualche mese, abbiamo finito per restarci. L’abbiamo sistemata a spese nostre, vedesse come l’avevamo fatta carina». Una casa del Comune dichiarata inagibile domenica 14 novembre, quando mezza Sardegna finì sommersa da un’ondata eccezionale di maltempo: «Iniziò a piovere dal soffitto del bagno, poi nelle altre stanze. L’acqua scendeva dai lampadari. Acqua sporca che cadeva anche su Claudia». Lisetta Camboni chiamò subito vigili del fuoco e 118. I vigili fecero un rapido sopralluogo, convocarono sul posto il sindaco Gigi Puddu ed emisero il verdetto: «Allagamento dovuto alle grondaie intasate dagli escrementi dei piccioni. Casa inagibile. Dovete andare via». Ma dove?

Lisetta Camboni risponde al telefono da una stanza di una Rsa. Un bagno, due letti. Su uno c’è sua figlia Claudia, 41 anni di cui 40 e mezzo nella trappola della tetraparesi spastica: i muscoli di braccia e gambe non rispondono. Da cinque anni è attaccata a un respiratore e mangia tramite una sonda fissata alla trachea. Tranne poche pause per la fisioterapia e per stare un po’ seduta, Claudia ci trascorre le giornate, a letto.

Dieci passi, e il giro della stanza è finito. Lisetta Camboni, 63 anni, quel giro lo ripete cento, mille volte al giorno: è una tigre in gabbia. «Siamo chiuse qui dentro. Non possiamo ricevere visite. Non posso nemmeno uscire a prendere una boccata d’aria».

L’allagamento

Le alternative

«Il sindaco ci ha anche proposto di andare in affitto da un privato, ma noi viviamo dalla pensione di Claudia, 800 euro fino a un paio di mesi fa, 1.187 dopo gli aumenti. E da quella somma dobbiamo pagare tutte le spese. E sono tante, non ci si immagina quante. Il Comune ci darebbe una mano ma solo per la caparra. E noi un canone così non ce lo possiamo permettere».

Lisetta è arrivata al punto da contattare l’uomo che è sparito dalle loro vite 31 anni fa: suo marito, il padre di Claudia. «Gli ho spiegato che siamo in grandi difficoltà, mi ha risposto che non ha soldi da darci».

Nella Rsa

Venerdì 19 novembre è scattato il trasferimento nell’alloggio attuale: dal Brotzu alla residenza sanitaria assistita Villa degli Ulivi, a Monastir. La famosa stanza da dieci passi, con due letti e un bagno. «Non ce la facciamo più», sospira la donna. «Io sono diabetica, ho bisogno di muovermi. Claudia mi vede fare avanti e indietro per la stanza e ride: è sempre allegra, lei». Ma l’esasperazione si fa sentire.

«Vogliamo tornare a casa. Casa nostra, non altre: a Settimo, via Democrito. Altre case parcheggio sono state riscattate: noi non potevamo permettercelo. Ho chiesto più volte, negli anni, che ci facessero pagare un canone: niente». Prima di poterci tornare, occorre fare delle riparazioni: «Il sindaco ci ha detto che per rimetterla a posto ci vorranno 50 mila euro. Ma dentro ho fatto già fare dei lavori a spese mie, come ho fatto in questi 24 anni: ho fatto scrostare i muri, che erano intrisi di acqua mista a escrementi di piccione, li ho fatti disinfettare e pitturare. Il Comune deve solo occuparsi di rimettere a posto il tetto perché non ci piova più addosso. Spero tanto che il sindaco non si dimentichi di noi».

