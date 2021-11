Malvasia, sorride l’oro della Planargia  

«Siamo soddisfatti per la qualità del prodotto – commenta Antonio Madeddu, delle Cantine Madeddu – purtroppo non è piovuto per mesi, una situazione che ripropone con forza l’urgenza per il territorio di dotarsi di un bacino idrico per l’agricoltura». Gli fa eco Adalgisa Garau, della Cantina Silattari: «Il vero problema è stata la scarsità delle piogge e la siccità proseguita per mesi e mesi che hanno inciso sulla quantità ma non sulla qualità».

Il fiore all’occhiello della produzione vitivinicola e agricola della Planargia, la Malvasia si conferma per la sua qualità eccelsa ma anche per gli ormai annosi problemi che ne caratterizzano la coltivazione a iniziare dalla siccità. Dopo la recente vendemmia c’è comunque ottimismo perché «anche se la produzione è in calo, la tecnologia e la competenza salvano l'uva» sostiene Giovanni Porcu, presidente del Consorzio Malvasia.

Il Consorzio

La siccità

Il calo

Fra i produttori piccoli e grandi, si parla di un calo nella produzione di circa il 20 per cento: hanno pesato l’assenza di piogge e il grande caldo estivo che, in molti casi, ha cotto i grappoli in pianta. In ogni caso, proprio l’alta qualità del prodotto dell’ultima vendemmia fa ben sperare: si prepareranno ottimi spumanti, che saranno in commercio a dicembre e malvasie, degustabili da gennaio prossimo anno. Ma i produttori chiedono interventi urgenti a tutela della Malvasia. L’Unione dei Comuni ha finanziato un programma per la promozione del vino in ambito nazionale e internazionale, ma non basta. «Il problema è che manca l’acqua, è necessario creare vasconi in campagna per l'accumulo di acqua e aspettiamo che la diga di Bosa sia collaudata – ribadisce Antonio Madeddu – Inoltre, diventano sempre più insostenibili i costi che dobbiamo affrontare; ad esempio un palo da filare fino a qualche tempo fa costava 3 euro, oggi supera i 10». Altrimenti i rischi di un abbandono dei vigneti è alto, nonostante la Malvasia sia un vino di passioni e per appassionati: «Non occorre solo passione – sorride Madeddu – In questa situazione, amarla e coltivarla è da pazzi».

