Malvasia, la sfida del vino antico aperto alla modernità 

Un incontro atteso da anni da tutto il territorio della Planargia che custodisce, insieme al grande areale del sud Sardegna, le antiche coltivazioni della Malvasia. Le attività portate avanti in queste settimane da Confagricoltura Oristano per l’organizzazione del convegno “Malvasie di Sardegna – Vini antichi per un mercato moderno”, ha centrato nel segno vista la straordinaria partecipazione di numerosi produttori giunti da tutta l’Isola, appassionati ed esperti.

Ad aprire i lavori il sindaco di Bosa, Piero Casula, che ha ricordato l’importanza di questo settore per tutto il territorio. La parola è poi passata al presidente di Confagricoltura Oristano, e di Confagricoltura Sardegna, Paolo Mele.

Dati del comparto

La storica Doc della Malvasia di Bosa ha il suo areale di produzione nei territori di sette comuni della Planargia: Bosa, Magomadas, Modolo, Tresnuraghes, Flussio, Suni e Tinnura. Secondo i dati dell’Agenzia Laore Sardegna la superficie idonea coltivata nel 2020, cioè riconosciuta nella Doc, è di circa 25 ettari mentre sono 14 quelli ricadenti nella categoria della superficie rivendicata, ma non riconosciuta. Il vino certificato è di 161 ettolitri (16100 litri) di cui 150 sono imbottigliati. Le aziende, quasi esclusivamente a conduzione familiare, sono notevolmente atomizzate e per la maggior parte non superano i pochi ettari.

Il modello Mamoiada

«In Sardegna abbiamo la fortuna di avere realtà virtuose sul piano della produzione agricola dove il vino ha fatto da apripista allo sviluppo di comunità lacerate dall’emigrazione e dalla mancanza di prospettive per il futuro» ha detto il presidente Confagricoltura Paolo Mele. «Le potenzialità del prodotto sono enormi e il mercato risulta ancora ampiamente espandibile così come, se ben progettate, le produzioni». L’assessora regionale all'Agricoltura Gabriella Murgia ha, poi, spiegato che «la vitivinicoltura ha un ruolo di assoluto rilievo nell’economia agricola della Sardegna e la Regione ha messo in campo interventi mirati per potenziare la redditività delle aziende, favorire l’aggregazione dei produttori e valorizzare la qualità e la sostenibilità delle produzioni. Un impegno che portiamo avanti con continuità, tanto più per quelle realtà altamente caratterizzanti l’intero comparto, come la Malvasia di Bosa, un’eccellenza del territorio che continua a ricevere apprezzamenti e riconoscimenti in tutta Italia grazie alla sua unicità e all’alta qualità. Ci sarà sempre, quindi, da parte mia e della Giunta regionale, un convinto sostegno a tutto il settore vitivinicolo e ai Consorzi di tutela, come quello della Malvasia di Bosa, che garantisce la valorizzazione di un'importante Dop rafforzando la crescita e lo sviluppo del territorio».

I produttori

Gian Michele Columbu, produttore bosano di origini ollolaesi, lavora su oltre cinque ettari. «Ci sono vini, comprendenti anche uvaggi di Malvasia, che rischiano di intaccare il vero brand della Malvasia Doc di Bosa creando confusione nel mercato. Un prodotto maldestramente comunicato, anche a volte in buona fede, può provocare seri danni nella nostra produzione di nicchia». Columbu ha aggiunto: «Un altro rischio che si corre nel tutelare questo vitigno è quello di perderne l'identità genetica, che si potrebbe invece salvaguardare coltivando le sole marze. Anni fa si era parlato, con la vecchia Ersat, di allestire a Bosa un campo con materiale genetico selezionato e autoprodotto. Non se ne fece nulla. Oggi è tempo di riprendere in mano questo progetto».

