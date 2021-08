Malumori e proteste per il cantiere fermo «Lunedì si riparte» 

Lunedì riprenderanno i lavori di riqualificazione in viale Sant’Avendrace. Il cantiere è fermo da giorni, destando non poche perplessità da parte dei residenti e dei commercianti, con questi ultimi che lamentano un calo degli affari. Ma l’assessore alla Mobilità e Viabilità Alessio Mereu, assicura che da lunedì si rivedranno gli operai. L’intervento, affidato all’impresa aggiudicataria il 3 ottobre 2019 ma iniziato solo a maggio di quest’anno, durerà un anno.

Al momento è quasi ultimata la prima parte del nuovo marciapiede. Entrando dalla rotatoria, all’inizio del viale si può quindi già vedere l’aspetto che avrà: mattonelle color rosa chiaro. La seconda parte, in direzione di viale Trieste, è in corso di realizzazione: si sta procedendo con il rifacimento dei sottoservizi e delle condotte idriche.

Verranno salvati i parcheggi in entrambi i lati, che saranno a spina di pesce. Il timore iniziale dei residenti era proprio quello di perdere posti auto, ma ciò sarebbe successo solo qualora fosse stato mantenuto il doppio senso di circolazione. Così non sarà: nel sondaggio commissionato dal Comune qualche mese fa, gli abitanti e i commercianti della zona si sono espressi a favore del senso unico (il 60% dei 700 aventi diritto). Se fosse rimasta la doppia circolazione, si era stimato che si sarebbero persi almeno 70 parcheggi. Il senso unico, dunque, è oramai una certezza.

«Spetterà invece ai tecnici degli uffici competenti decidere se sarà in uscita verso viale Monastir o in entrata verso viale Trieste», specifica l’assessore Mereu: «La decisione terrà conto delle esigenze di percorrenza del trasporto pubblico locale e anche di quello privato». Per non creare troppi disagi ad automobilisti e autisti di autobus, si è deciso di terminare prima un lato della strada, per poi cominciare l’altro, dove verrà realizzata anche la pista ciclabile in quota con il marciapiede. I lavori prevedono poi la risistemazione delle reti elettriche e dell’illuminazione.

L’importo dell’intervento in viale Sant’Avendrace, fa sapere l’assessore, è di circa 1,2 milioni di euro: «Fa parte del lotto da 3,4 milioni che comprende anche il rifacimento di via Santa Gilla (dove ci sarà il prosieguo della pista ciclabile) e via Campo Scipione», dice Mereu.

