Maltrattamenti, in manette 

Ed ecco una nuova segnalazione ai carabinieri che, secondo quanto previsto dalla normativa cosiddetta “codice roso”, hanno immediatamente informato la procura. Poi la Gip Federica Fulgheri ha firmato l’ordinanza di custodia cautelare, eseguita poco dopo dai carabinieri della stazione di Solarussa. Per il 35enne si sono aperte le porte del carcere di Massama, in attesa dell’interrogatorio di garanzia previsto per la tarda mattinata di domani quando potrà decidere se rispondere o meno alle domande del giudice. Nel frattempo il suo difensore, l’avvocato Raffaele Miscali potrà prendere visione del fascicolo e di tutti gli altri atti e valutare la migliore strategia di difesa.

Secondo quanto accertato dai carabinieri, i maltrattamenti andavano avanti da tempo. Ma negli ultimi mesi il clima nella casa di Zerfaliu sarebbe stato sempre più teso, gli episodi di violenza sarebbero stati diversi e alla fine la compagna ha trovato la forza per denunciare la situazione di estremo malessere in cui si era ritrovata tra vessazioni psicologiche e anche violenze fisiche. Accertamenti e indagini, poi nei giorni scorsi una nuova accesa discussione con il solito doloroso finale.

La convivenza era diventata insostenibile. Le violenze fisiche e psicologiche si ripetevano continuamente fino ai giorni scorsi quando c’è stato l’ennesimo episodio. Nuova denuncia, è scattato il “codice rosso”: venerdì Gianni Cera, 35enne di Zerfaliu, è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di maltrattamenti in famiglia. Domani, assistito dall’avvocato Raffaele Miscali, comparirà davanti al Gip per l’interrogatorio di garanzia.

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

La convivenza era diventata insostenibile. Le violenze fisiche e psicologiche si ripetevano continuamente fino ai giorni scorsi quando c’è stato l’ennesimo episodio. Nuova denuncia, è scattato il “codice rosso”: venerdì Gianni Cera, 35enne di Zerfaliu, è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di maltrattamenti in famiglia. Domani, assistito dall’avvocato Raffaele Miscali, comparirà davanti al Gip per l’interrogatorio di garanzia.

La storia

Secondo quanto accertato dai carabinieri, i maltrattamenti andavano avanti da tempo. Ma negli ultimi mesi il clima nella casa di Zerfaliu sarebbe stato sempre più teso, gli episodi di violenza sarebbero stati diversi e alla fine la compagna ha trovato la forza per denunciare la situazione di estremo malessere in cui si era ritrovata tra vessazioni psicologiche e anche violenze fisiche. Accertamenti e indagini, poi nei giorni scorsi una nuova accesa discussione con il solito doloroso finale.

L’arresto

Ed ecco una nuova segnalazione ai carabinieri che, secondo quanto previsto dalla normativa cosiddetta “codice roso”, hanno immediatamente informato la procura. Poi la Gip Federica Fulgheri ha firmato l’ordinanza di custodia cautelare, eseguita poco dopo dai carabinieri della stazione di Solarussa. Per il 35enne si sono aperte le porte del carcere di Massama, in attesa dell’interrogatorio di garanzia previsto per la tarda mattinata di domani quando potrà decidere se rispondere o meno alle domande del giudice. Nel frattempo il suo difensore, l’avvocato Raffaele Miscali potrà prendere visione del fascicolo e di tutti gli altri atti e valutare la migliore strategia di difesa.

Il quadro

Il reato di maltrattamenti tra le mura domestiche è sempre più diffuso come emerge dalle udienze nei Tribunali e dall’attività dei carabinieri. Nel 2021 i militari del Comando provinciale di Oristano hanno arrestato due persone per violenze in famiglia, otto le denunce. E anche quest’anno il trend sembra lo stesso, con massima attenzione da parte delle forze dell’ordine e grande impegno del Centro antiviolenza.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata