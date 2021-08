Malore fatale mentre fa il bagno 

Si è trasformato in un incubo il tranquillo pomeriggio in spiaggia di una coppia di anziani di Carloforte: una donna di 80 anni, Silvia Murgia, ha perso la vita nell’arenile Cantagallina mentre stava facendo il bagno. la tragedia si è consumata sotto gli occhi atteriti del marito.

Il dramma

A nulla è valso il pronto e primo intervento di soccorso di una giovane che, resasi conto che la signora Murgia era in difficoltà, non ha esitato e si è tuffata: «La signora era in acqua, - ha raccontato Gabriele Rossi, uno dei bagnanti presenti in spiaggia - stava facendo il bagno e ha accusato un malore. Una ragazza l’ha aiutata e portata nel bagnasciuga, ma purtroppo nessuno dei presenti sapeva fare il massaggio cardiaco». Allertati i soccorsi dai bagnanti, è arrivata sul posto l’ambulanza della Croce Azzurra con il personale 118 e i carabinieri. «I soccorritori – ha continuato Rossi - hanno provato a rianimarla, ma non c’è stato nulla da fare». Erano trascorse da poco le 15.30, nell’arenile c’erano diversi turisti, increduli per quanto stava accadendo. «È stato tutto - ha precisato Rossi - molto repentino. A tutti noi bagnanti è stato chiesto di spostarci in un’altra zona dell’arenile vicina, (nei pressi c’è anche la spiaggetta di Taccarossa) perché lo spazio, inizialmente, si pensava potesse servire per far atterrare l’elicottero, ma purtroppo non c’è stato il tempo perché la signora era già priva di vita».

L’elisoccorso

L’elicottero è arrivato a Carloforte, atterrato nella diga Nord del porto carolino, ma purtroppo il personale medico non ha potuto fare altro che constatare il decesso. Silvia Murgia era solita frequentare l’arenile di Cantagallina con il marito. Preferiva il pomeriggio, amava fare le passeggiate nell’acqua cristallina della spiaggia che guarda verso Portoscuso e l’isola Piana, ieri rinfrescata anche dal maestrale. «Tutti i giorni - ha concluso Gabriele Rossi- incontravo la signora con il marito in spiaggia, era un’assidua frequentatrice di questo posto, era molto solare. Dispiace moltissimo per la tragedia che ha colpito questa famiglia».

Il dolore

Silvia Murgia, sposata con Raffaele Comparetti, era una donna particolarmente dedita alla famiglia. Faceva la casalinga, era mamma di tre figli. Era una persona benvoluta da tutti e la notizia della sua morte ha creato molto sconcerto in paese. Lascia un vuoto incolmabile in coloro che hanno avuto modo di conoscerla.

