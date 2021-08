Malore fatale dopo l’immersione  

Si è immerso in acqua per sistemare le boe davanti al porticciolo di Tesonis. Fabrizio Lai con le bombole e il gav ci sapeva fare. E i fondali di Sarrala non avrebbero dovuto essere un pericolo per il geometra 50enne di Tertenia che però ieri è stato tradito dal suo mare. Intorno alle 19.30, dopo essere uscito dall’acqua, ha accusato un malore ed è morto nonostante i tentativi di rianimarlo. Sul posto è intervenuto anche un elicottero dell’Areus. Tutto vano, il velivolo è ripartito senza caricare il paziente del quale il medico in servizio a terra aveva già constatato il decesso. Il tecnico amava talmente tanto il mare che insieme a un socio gestiva un noleggio di barche e gommoni e un’attività di rimessaggio nella zona del porticciolo.

La tragedia

Dopo una giornata di intenso lavoro, Lai voleva sistemare la corsia di boe davanti al porticciolo. Con l’incremento di presenze turistiche in vista delle settimane di altissima stagione, il geometra imprenditore ha indossato l’equipaggiamento adeguato, con bombole e gav, ed è salito su un gommone. Poi si è immerso per posizionare le boe utili a segnalare la navigazione dei mezzi. Ha completato le operazioni ed è risalito sul natante. Secondo una prima ricostruzione, qualche istante dopo il sub avrebbe perso i sensi e sarebbe svenuto. Non è chiaro cosa sia accaduto in quei momenti, anche se nei momenti immediatamente successivi al fatto è stato ipotizzato che Lai fosse riemerso senza le dovute decompressioni e per questo avesse accusato un malore. Quando il gommone è rientrato al porticciolo l’uomo era in stato di incoscienza. Sul posto sono arrivate le ambulanze e subito dopo anche l’elicottero decollato dalla base di Olbia. Il personale del 118 si è prodigato nel tentativo di rianimare il sub ma ogni tentativo è risultato inutile: il cuore di Fabrizio Lai si era fermato per sempre.

Il recupero

Nel referto il medico ha riportato che la causa del decesso di Lai è stato un arresto cardiocircolatorio. In un primo momento era stata ipotizzata una sindrome da decompressione. La salma, rimossa a tarda sera, è stata restituita alla famiglia su disposizione del magistrato di turno. Il geometra lascia la moglie e una figlia.

