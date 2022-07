Malore fatale a Cala Liberotto  

Rimane da chiarire l’esatta dinamica dell’incidente. Secondo una prima ricostruzione, la donna era proprio in compagnia della sorella, ma non si ha certezza se le due siano entrate insieme in acqua e al momento del malore erano una vicina all’altra.

Erano da poco passate le 10 del mattino e Carmela Sanna, insieme alla sorella, aveva deciso di recarsi al mare, nella loro casa delle vacanze a Sas Linnas Siccas. Quella decisione era stata presa forse anche per combattere il gran caldo atteso e annunciato in queste ore. Una scelta che sembrava la migliore. Una bella giornata e la calura da combattere nelle acque di Orosei. Un mare che la donna conosceva perfettamente e dove ogni estate insieme ai due figli e al marito, uno stimato ortopedico nuorese che opera anche come perito per le assicurazioni, trascorreva le vacanze. La donna si sarebbe immersa in un tratto di mare dove c’erano anche delle alghe e dopo un po’ avrebbe accusato un malore. Poi la tragedia.

Tragedia nel mare di Orosei. Un’insegnante in pensione di Nuoro, Carmela Sanna, 79 anni, è morta ieri mattina nelle acque di Sas Linnas Siccas, spiaggia a pochi chilometri dalla località marina di Cala Liberotto. La donna probabilmente è stata colta da un malore mentre faceva il bagno e questo, purtroppo, le è stato fatale. La notizia è piombata in città, dove la coppia che ha due figli viveva, nel primissimo pomeriggio e ha creato una grande commozione. La donna, infatti, era moglie di un noto e stimato ortopedico, Battistino Licheri.

La tragedia

I soccorsi

L’allarme è scattato quando il corpo dell’insegnante in pensione è stato notato vicino ad alcuni alcuni scogli. Adagiato senza forze. Subito il bagnino l’ha raggiunta iniziando le operazioni di rianimazione, nel mentre sono scattati i soccorsi e a Sas Linnas Siccas in pochi minuti sono giunti gli uomini del 118 che sono arrivati prima con un’ambulanza. Poi, considerata la criticità, è stato chiesto anche l’intervento dell’elicottero per un trasporto d’urgenza della donna in un ospedale. Ma è stato tutto inutile, nonostante le manovre di rianimazione siano durate a lungo: per l’insegnante in pensione non c’è stato nulla da fare.

Le indagini

Sul posto sono giunti anche i carabinieri di Orosei, per chiarire ogni dettaglio della tragedia. Il sistema di soccorso avrebbe funzionato, ma purtroppo per la donna non c’è stato nulla da fare. Una giornata che doveva essere di relax, invece, si è trasformata in lutto.

