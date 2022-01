Malmenato e investito da un’auto 

Ha notato il corpo di un uomo a terra, su un lato della strada statale 554. Si è fermato in un’area di sosta, nel tratto quartese, parcheggiando la sua moto per verificare cosa fosse successo. Un 51enne, sottufficiale dell’Aeronautica militare, in servizio nella base di Decimomannu nel quindicesimo stormo, non poteva immaginare di essere caduto in una pericolosissima trappola: improvvisamente si è trovato davanti due giovani che, armati di bastoni, lo hanno colpito più volte. Poi il terzetto è salito su un’auto, investendo l’uomo che ha riportato gravi lesioni alle gambe. Un agguato o una spedizione punitiva su cui stanno cercando di far luce gli investigatori della Polizia. Una vicenda delicata, avvenuta nella notte tra il 21 e 22 dicembre, venuta alla luce soltanto ora e su cui non filtrano molte informazioni forse perché le indagini potrebbero essere a una svolta.

La trappola

A un mese di distanza dunque si viene a conoscenza di un gravissimo episodio di sangue che sarebbe potuto finire in tragedia. Perché il cinquantunenne militare dell’Aeronautica se l’è vista davvero brutta. Cosa è accaduto è stato ricostruito per ora dai poliziotti grazie al racconto, un po’ confuso, della vittima soccorsa dal personale del 118 una volta trovato a terra nella piazzola della strada statale 554 in piena notte. Il sottufficiale si trovava sulla sua Harley-Davidson quando improvvisamente ha notato un uomo sdraiato a bordo strada che si sbracciava, cercando di attirare l’attenzione di qualcuno. Il militare si è fermato in un’area di sosta, per avvicinarsi a chi chiedeva aiuto.

I complici

Non ci è nemmeno accorto delle due ombre arrivate alle sue spalle. È iniziato così il pestaggio e solo grazie all’utilizzo di due bastoni (forse spranghe) i due complici del finto ferito hanno avuto la meglio, lasciando sull’asfalto il motociclista. Come se non bastasse, appena saliti sull’auto, hanno volutamente investito l’uomo, passando sopra le gambe del poveretto. Poi la fuga.