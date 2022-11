Malattia del cervo, test riesaminati e vigilanza rafforzata  

Mentre si prepara il piano di controlli per valutare la diffusione della malattia emorragica del cervo, nei laboratori dell'Istituto zooprofilattico della Sardegna ci si prepara a esaminare diversi campioni sierologici bovini custoditi nella banca dati. Campioni risultati a suo tempo negativi alla blue tongue e che oggi, eventualmente – qualora venissero ritrovati gli anticorpi di reazione al contagio – potrebbero aiutarci a capire se davvero l’esordio di questo virus in Sardegna è avvenuto a fine ottobre nel focolaio dell’allevamento di Arbus o se in realtà stia circolando da qualche mese, viaggiando sotto mentite spoglie visto che i sintomi della malattia sono molto simili a quelli della blue tongue.

La sorveglianza

Non è il primo e non sarà neanche l’ultimo. La Sardegna, piantata in mezzo al Mediterraneo, è geograficamente esposta ai contagi trasportati dai venti caldi dal Nord Africa, e se l’ultimo in ordine di tempo è il patogeno della malattia emorragica del cervo, occorre mettersi nell’ordine di idee che nuovi virus arriveranno. «Senza allarmismi, però», hanno avvertito i tecnici del ministero della Salute e della Commissione europea riuniti ieri a Ozieri per un incontro (programmato da tempo) sulle emergenze epidemiche. «La preparazione per essere pronti a difenderci passa dai servizi veterinari e dalla sorveglianza», ha detto Simona Forcella, esperta della Commissione europea. Con i cambiamenti climatici, ha sottolineato Franco Sgarangella, direttore della Prevenzione del Nord Sardegna, «le malattie trasmesse agli uomini e agli animali dagli insetti vettori sono sempre più numerose. Dobbiamo quindi prepararci con una seria lotta integrata, disponendo il sistema a fronteggiare queste situazioni con azioni nei confronti di questi insetti».

Le trappole

Oltre agli animali sentinella nelle aziende, il territorio regionale è disseminato di trappole per gli insetti. «Un’ottantina, suddivise per vettori delle diverse malattie», spiega Giuseppe Satta, responsabile del servizio entomologico dell’Istituto Zooprofilattico. «Abbiamo le trappole per le zanzare della west nile, e usutu, chikungunya, zika, dengue. Trappole per zanzare notturne e diurne, e poi trappole per culicoides, i moscerini che trasmettono la blue tongue e che adesso moltiplicheremo anche per questo nuovo virus della malattia emorragica del cervo». Installate nelle aziende, e nei porti e aeroporti (in particolare nelle aree bagagli), vengono svuotate dai tecnici dello Zooprofilattico a scadenze precise.