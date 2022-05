Malata di Sla da mesi in attesa di un letto 

Anna non si può più muovere. La sclerosi multipla è avanzata velocemente nel suo corpo debilitato e così da qualche tempo non può più lasciare il suo letto.

Resta sdraiata e non può nemmeno sollevarsi un po’ per guardare la tv. O meglio potrebbe farlo, se soltanto avesse il letto speciale per malati, che si aziona con il telecomando e che i suoi anziani genitori hanno chiesto alla Asl già da tre mesi.

L’appello della mamma

Ma l’attesa per ora è stata vana e Pina Simbula 76 anni e suo marito 83enne, non riescono più a sollevare dal letto alla poltrona, per altro non adatta, la loro figlia e sono costretti a vederla stare tutto il giorno così, immobile e sofferente. «Sono andata alla Asl anche giovedì» racconta Simbula, «ma mi hanno detto che non hanno un letto a disposizione e non possono farci niente. Io invece cosa dovrei fare?».

Le giornate trascorrono in casa tutte uguali. «Mia figlia durante il giorno, per vedere almeno la tv, che è l’unica cosa che può fare, purtroppo ha bisogno di essere sollevata, quasi seduta, ma con i cuscini scivola e ha bisogno di cambiare posizione continuamente. In casa siamo io e mio marito che abbiamo quasi 77 io e 83 anni lui. Purtroppo a gennaio mi sono anche fratturata tre vertebre e anche io sono finita a letto senza potermi muovere. Anche volendo non riusciamo a esserle d’aiuto. È possibile che nessuno ci venga incontro? È possibile che in tre mesi non sia arrivato questo letto? Tutto quello che mia figlia ha avuto perché un suo diritto, lo ha avuto solo dopo una lunga lotta e questo non è giusto».