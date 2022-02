Malata calata dalla finestra  

In pochi minuti la squadra specializzata dei vigili del fuoco è arrivata a Terralba e sono iniziate le operazioni per spostare la donna. Il caposquadra, imbragato, è arrivato fino al secondo piano: la paziente è stata imbragata in una “barella toboga”, quella utilizzata nelle situazioni d’emergenza, ed è iniziata la lenta discesa insieme al vigile del fuoco. Per le delicate operazioni sono state utilizzate tecniche speleo-alpino-fluviale che hanno consentito che tutta la manovra si svolgesse in assoluta sicurezza. Una volta terminata, non appena il caposquadra ha toccato terra, con la collaborazione degli altri vigili, la paziente è stata immediatamente affidata al personale del 118 che l'attendeva per il trasferimento all’ospedale San Martino.

L'allarme è scattata venerdì sera quando la donna ha iniziato a peggiorare. Era necessario un immediato trasferimento all’ospedale per le cure urgenti ma da subito i familiari e il personale del 118 si sono resi conto delle difficoltà negli spostamenti. La donna infatti è immobile a letto, trasportarla attraverso le scale strette e ripide era pressoché impossibile. A quel punto si è deciso di chiedere aiuto ai vigili del fuoco, gli unici con esperienza, capacità e professionalità tali da riuscire a spostare la paziente in assoluta sicurezza.

Le scale dell'abitazione erano troppo strette. Impossibile trasportare attraverso quei gradini una donna malata, immobilizzata a letto ed è stato provvidenziale l’intervento dei vigili del fuoco di Oristano che l’hanno calata all’esterno passando da una finestra.

I soccorsi

L'allarme è scattata venerdì sera quando la donna ha iniziato a peggiorare. Era necessario un immediato trasferimento all’ospedale per le cure urgenti ma da subito i familiari e il personale del 118 si sono resi conto delle difficoltà negli spostamenti. La donna infatti è immobile a letto, trasportarla attraverso le scale strette e ripide era pressoché impossibile. A quel punto si è deciso di chiedere aiuto ai vigili del fuoco, gli unici con esperienza, capacità e professionalità tali da riuscire a spostare la paziente in assoluta sicurezza.

Il trasporto

In pochi minuti la squadra specializzata dei vigili del fuoco è arrivata a Terralba e sono iniziate le operazioni per spostare la donna. Il caposquadra, imbragato, è arrivato fino al secondo piano: la paziente è stata imbragata in una “barella toboga”, quella utilizzata nelle situazioni d’emergenza, ed è iniziata la lenta discesa insieme al vigile del fuoco. Per le delicate operazioni sono state utilizzate tecniche speleo-alpino-fluviale che hanno consentito che tutta la manovra si svolgesse in assoluta sicurezza. Una volta terminata, non appena il caposquadra ha toccato terra, con la collaborazione degli altri vigili, la paziente è stata immediatamente affidata al personale del 118 che l'attendeva per il trasferimento all’ospedale San Martino.

I precedenti

Lo spettacolare intervento di Terralba non è certamente il primo di quel tipo per i vigili del fuoco. Qualche tempo fa un’operazione simile era stata effettuata anche a Oristano, nel quartiere che sorge a ridosso della stazione ferroviaria per lo spostamento di una persona che non poteva uscire dalla sua casa. Anche in quella occasione i vigili avevano utilizzato le tecniche di soccorso alpino riuscendo a salvare la vita alla persona in difficoltà.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata