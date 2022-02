Malasanità, maxi risarcimento 

Un risarcimento milionario per un caso di malasanità. È quello riconosciuto dal giudice del Tribunale civile di Nuoro, Tiziana Longu, ai familiari di Paolo Giuliano, maresciallo dei carabinieri in congedo, ricoverato nell’ospedale barbaricino e morto a 67 anni dopo una caduta mentre veniva sottoposto ad una radiografia. Un risarcimento che punta il dito contro il deficit organizzativo dell’Ats, l’Azienda per la tutela della salute della Regione Sardegna, e sulla mancanza di comunicazione tra i reparti di Medicina e Radiologia dell’ospedale San Francesco che nel maggio del 2014 ebbero in carico il paziente. Nel processo penale un’infermiera dell’ospedale, di Dorgali, accusata di omicidio colposo è stata assolta lo scorso marzo dal giudice Giacomo Ferrando per non aver commesso il fatto.

I parenti

Il Tribunale ha accolto le richieste avanzate dai familiari del deceduto, gli avvocati Mauro Intagliata e Francesco Tazzari, riconoscendo per la moglie di Giuliano, le due figlie, i fratelli, la madre e i nipoti un risarcimento complessivo di un milione e 449 mila euro. L’Ats era difesa dall’avvocata Valentina Antonella Pinna.

«Ha riconosciuto un risarcimento di 20 mila euro alle figlie e alla moglie - hanno spiegato i legali della famiglia - per quello che può essere definita la lucida agonia». «Mio padre - ha voluto sottolineare la figlia Lucilla - è morto dopo due giorni di agonia. I medici avevano tutto per decidere, per fargli fare la radiografia seduto, credo sia inaccettabile ciò che è accaduto. E tutto questo è ancora più doloroso perché in quei giorni mio padre era vigile. È morto soffrendo».

La battaglia