Malamovida, la sindaca chiede i rinforzi 

Ci saranno i vertici di tutte le forze di polizia e la sindaca Paola Secci questa mattina al tavolo per l’ordine pubblico e la sicurezza convocato dal Prefetto, Gianfranco Tomao, per discutere di come arginare la protesta che si sta levando in diversi quartieri per la movida rumorosa che tiene sveglia la città. L’ultimo weekend, poi, sono arrivati anche i danni: arredi urbani divelti in alcune piazze e parte della segnaletica di via Scipione sradicata e gettata dall’argine del Rio Matzeu.

Il tavolo in Prefettura

A chiedere al Prefetto che venisse riunito il “tavolo” era stata la sindaca Paola Secci, subito dopo i fatti di sabato notte. La prima cittadina sta anche preparando l’ordinanza restrittiva che potrebbe essere già emanata nelle prossime ore, subito dopo il confronto con le varie forze dell’ordine e di pubblica sicurezza. Per il momento in Comune non dicono nulla sulle norme che verranno introdotte, ma pare scontata quella sul divieto di vendita degli alcolici in bottiglia nelle ore notturne. «Il confronto sulla situazione legata alla sicurezza di Sestu non è mai venuto meno», assicura la sindaca Paola Secci, «appena due mesi fa, quando è venuto in visita nella nostra cittadina per la consegna ai carabinieri degli alloggi confiscati alla criminalità organizzata, il Prefetto ci ha promesso un potenziamento dell’organico di militari non appena sarà aperta la nuova caserma che stiamo ultimando in via Tripoli». Attualmente, infatti, nel presidio di via Di Vittorio ci lavorano appena 9 militari (sei nei fatti), tanto che è quasi impossibile con le turnazioni prevedere una pattuglia in servizio ogni notte.

I disagi per la movida

La differenza è evidente. Quando i carabinieri della Stazione, guidati dal luogotenente Riccardo Pirali, sono in servizio i disagi per i residenti sono attenuati. Quando la pattuglia finisce di lavorare, si scatena la movida con gruppi di ragazzi che bevono e si ubriacano in alcune strade e sotto il Municipio, lasciando poi i luoghi pieni di rifiuti e provocando la reazione di chi, esasperato, non riesca a chiudere occhio per tutta la notte. «Confidiamo in una soluzione immediata del problema», chiarisce la sindaca Paola Secci, «sto preparando l’ordinanza che consentirà alle forze di polizia di ottimizzare gli interventi e potenziare i controlli. Le prescrizioni saranno concordate proprio con le forze dell'ordine».

Numerose proteste

La zona dove da mesi si levano il maggior numero di proteste è quella attorno alla chiesa di Nostra Signora delle Grazie, tra via Leonardo, via Cimabue e via Caravaggio. A sollevare il problema sui social di quanto avviene pressoche ogni weekend, con ragazzi ubriachi che urlano e disturbano il sonno dei residenti sino all’alba, è stato il parroco, monsignor Franco Puddu. Nei giorni scorsi, poi, anche i consiglieri di minoranza hanno scritto al Prefetto. «Il copione è sempre lo stesso», denunciano dall’opposizione, «urla e schiamazzi nelle principali via del centro e nelle piazze fino alle prime ore del mattino, folli corse in auto che attraversano il paese a tutta velocità e contromano, danneggiamenti e atti di vandalismo verso gli arredi pubblici e privati, rimozione della segnaletica verticale, sporcizia e deiezioni ovunque. Queste persone ubriache (o altro) si comportano senza rispetto per l'ora e i luoghi, lasciati in condizioni igieniche penose. Il parroco, don Franco Puddu ha più volte denunciato pubblicamente questo stato di degrado».

Dopo il tavolo sulla sicurezza di questa mattina, la sindaca fimerà dunque l'ordinanza: un giro di vite che punta a punire chi disturba, sporca e danneggia, senza però colpire le attività che dopo il lockdown stanno provando a risollevarsi.

