Malamovida, ecco il Daspo urbano 

Pugno duro del Comune contro malamovida, vandali, sporcaccioni e imbrattatori. Ma anche a parcheggiatori abusivi e a chi chiede l’elemosina in modo troppo invadente. Così nel nuovo Regolamento di sicurezza polizia urbana vengono inasprite una serie di sanzioni e viene applicato, in automatico, il Daspo urbano per i trasgressori: chiunque si renderà responsabile di azioni che vanno contro il nuovo regolamento non potranno più recarsi in diverse zone della città. Il documento, approvato dalla Giunta, individua una serie di zone “sensibili” da tutelare con maggior forza: in particolare i quartieri della Marina, Stampace, Castello, Villanova, piazza del Carmine, Buoncammino, i parchi, le aree dove ci sono monumenti e musei, il Poetto. Qui i controlli saranno intensificati.

Il provvedimento

L’ultimo regolamento di sicurezza comunale è datato e per questo la Giunta del sindaco Paolo Truzzu ha deciso di adeguarlo all’attuale quadro legislativo nazionale. Negli articoli vengono elencati tutti i divieti e le regole da seguire in tutta la città e soprattutto «nelle aree caratterizzate dalla presenza di scuole, università, musei, aree e parchi archeologici, complessi monumentali o istituti e luoghi della cultura, zone interessate da consistenti flussi turistici o adibite a verde pubblico». E le sanzioni variano a seconda delle violazioni, da un minimo di 50 euro a 500. E scatterà l’ordine di allentamento dalle zone individuate, il cosiddetto Daspo urbano: chi non lo rispetterà rischia una nuova sanzione amministrativa da 300 a 900 euro con la segnalazione alla Questura per ulteriori provvedimenti.

Le regole

Oggi il sindaco, il comandante della Polizia locale Guido Calzia e il presidente della commissione Politiche della sicurezza, Marcello Polastri, illustreranno tutti i dettagli. Intanto sono già emerse diverse novità, come i principali divieti (alcuni ribaditi rispetto al precedente regolamento, altri nuovi o inaspriti) che faranno scattare sanzioni e Daspo: è proibito il campeggio o dimorare in ripari di fortuna nelle aree pubbliche, e quello di bivaccare e chiedere l’elemosina con atteggiamenti particolari (o insieme a minori o ad animali). Diverse le limitazioni nel consumo di alcol nelle strade e piazze, oltre all’abbandono di lattine e bottiglie. Parchi, giardini e aree verdi avranno un occhio di riguardo, così come le spiagge (ribadito il divieto di fumare e d’uso della plastica).