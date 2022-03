Mai riscossi cinquantamila euro 

La vincita non rimane a Macomer, ma andrà a rimpinguare le casse dello Stato. È scaduto il 23 febbraio scorso il tempo per la riscossione di un premio del valore di 50 mila euro, con una schedina giocata col concorso speciale del Superenalotto, nella tabaccheria di Attilio Madeddu, nella via Gramsci, a un centinaio di metri dalla caserma che ospita i militari del quinto genio guastatori. Quel premio non è stato riscosso e nessuno si è presentato, manco alla scadenza fissata dalla Sisal, che aveva avvisato con un comunicato ufficiale il vincitore distratto. Il premio era legato all'iniziativa speciale di SuperEnalotto SuperStar Black Week che, in tutta Italia, aveva assegnato 300 premi garantiti nell'arco di tre concorsi speciali consecutivi, dello scorso mese di novembre. La Scadenza era stata fissata a 90 giorni dal giorno successivo alla pubblicazione del bollettino del concorso. La Sisal con un comunicato aveva ricordato ai giocatori di verificare i codici alfanumerici univoci legati all'iniziativa speciale, per scoprire se si era vincitori.

Il tabaccaio

«Presumo che il giocatore della fortunata schedina - dice il titolare della tabaccheria, Attilio Madeddu - non abbia controllato i codici alfanumerici, in fondo alla schedina, ma soltanto i numeri legati al concorso del SuperEnalotto, che erano in cima alla schedina. Probabilmente, quando ha visto che i numeri non corrispondevano, il giocatore ha buttato via il tagliando, convinto di non aver vinto nulla».

Appello nel vuoto

A gennaio la Sisal aveva comunicato che in tutta Italia i vincitori che non avevano riscosso il premio erano 24, uno dei quali a Macomer «Non sappiamo da chi è stata giocata quella schedina - dice Attilio Madeddu- qui passano tante persone, essendo una strada trafficata, per via delle numerose attività commerciali, ma anche per la presenza dei militari. In questa tabaccheria, al SuperEnalotto, ci sono state vincite anche milionarie, tra le quali quella del 1999, che ammontava a circa tre miliardi delle vecchie lire. In tempi recentisono stati vinti premi interessanti, anche oltre 100 mila euro. Speravamo che questa vincita rimanesse a Macomer, ma a questo punto non c'è più niente da fare, perchè il 50 mila andranno allo Stato».