«Mai pensato di fuggire a Dubai» 

«Ho agito sempre in piena condivisione con gli attori del fallimento Geovillage, tutte le nostre decisioni sono state comunicate al Tribunale fallimentare. Non ci sono mai state attività al di fuori dei rapporti formali con curatori e comitato dei creditori»: il direttore del Consorzio industriale di Olbia, Aldo Carta, ieri ha respinto così le accuse della Procura. Carta ha negato di avere utilizzato la procedura di riacquisizione del complesso turistico sportivo (fallito nel 2016) per tenere lontani potenziali acquirenti e bloccare l’asta. Il dirigente pubblico ha risposto per alcune ore alle domane del gip Caterina Interlandi, che ora deve decidere sulla richiesta di sospensione di Carta, presentata dal pm Mauro Lavra. E ieri hanno parlato davanti alla gip anche il patron del Geovillage, Gavino Docche e il figlio Fabio, entrambi agli arresti domiciliari e accusati (insieme a Carta e al notaio Vittorio Occorsio) di turbativa d’asta.

«Giudici informati»

Il giudice delle indagini preliminari, ora, ha un quadro completo delle posizioni degli indagati, perché Gavino Docche ha risposto a tutte le domande che gli sono state fatte, come Carta, mentre il figlio Fabio ha scelto la formula delle spontanee dichiarazioni per dare alla gip la sua versione dei fatti. Per comprendere il significato delle dichiarazioni degli indagati, è necessario ricordare le contestazioni della Procura. Secondo i pm Gregorio Capasso e Mauro Lavra, Aldo Carta, in qualità di direttore del Consorzio industriale di Olbia, ha attivato e sospeso la procedura riacquisitiva del Geovillage (prevista in quanto il compendio è stato realizzato su aree pubbliche consortili) in modo da condizionare la procedura fallimentare, bloccando di fatto la vendita giudiziaria, a tutto favore di Gavino Docche. Carta, difeso dagli avvocati Marzio Altana e Alessandro Gentiloni Silveri, ha insistito su due punti. Intanto ha spiegato di avere sempre e puntualmente informato il Tribunale sugli incontri con i rappresentanti dei potenziali acquirenti del Geovillage e con gli investitori interessati al complesso alberghiero e turistico olbiese. Il direttore del Cipnes, stando alla versione dei fatti fornita al giudice, svolgeva un ruolo attivo nella procedura fallimentare, non per bloccarla, anche come creditore di circa 12 milioni di euro. Inoltre, Carta ha spiegato di non avere mai riconsegnato a Docche un'area di 12 mila metri quadri riacquisita dal fallimento. La gip Interlandi oggi deciderà sulla sospensione del dirigente pubblico, chiesta dalla Procura di Tempio.

«Nessuna fuga a Dubai»

Fabio Docche, assistito da Pasquale Ramazzotti e Bruno Cuccu, tra le altre cose ha detto: «Mai pensato di allontanarmi da Olbia, la fuga a Dubai è un’accusa assurda». L’ingegnere Gavino Docche, difeso da Pietro Carzedda e Gianluca Tognozzi, ha escluso di avere operato con gli altri indagati per mantenere il controllo (illecito secondo i pm) del Geovillage. Docche ha detto che Vittorio Occorsio era solo un professionista e che i rapporti con Aldo Carta sono stati del tutto leciti.

