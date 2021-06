«Mai parlato di alleanze con M5S» 

Nessuna alleanza tra il Movimento Cinque Stelle e il centrosinistra: in città c’era chi la dava per cosa fatta da quando, a livello nazionale, il partito dell’ex premier Conte trattava con Pd e Leu, ma il candidato sindaco in pectore del Movimento, Gianluca Lai, ha sgombrato il campo da ogni dubbio.

Separati

«Al momento non sussistono le condizioni per alleanze coi partiti tradizionali, tantomeno con quelli che oggi rappresentano l’opposizione in Consiglio – ha detto ieri in un’intervista a L’Unione – vogliamo essere slegati da dinamiche politiche che vanno oltre i confini del nostro Comune, ma lasceremo la porta aperta a liste puramente civiche che si riconoscono nei nostri valori». Un’affermazione per la quale nel centrosinistra nessuno pare voglia stracciarsi le vesti: «L’ipotesi di un’alleanza era stata fatta da qualcuno in città, ma nessuno del Movimento ha mai trattato con noi per arrivare a una coalizione con i pentastellati – taglia corto il segretario provinciale del Pd Daniele Reginali – per quanto ci riguarda stiamo lavorando da mesi a un programma di cui il M5S non è mai stato interlocutore e in questi giorni è in corso il sondaggio che ci darà verso quale nome è orientato l’elettorato tra quelli proposti dalla nostra coalizione». I nomi sono quelli di Pietro Morittu, Giacomo Guadagnini, Elisabetta Fois e Luca Pizzuto ma ad oggi non si sa quale direzione abbia preso il sondaggio: «Tra qualche giorno avremo il risultato – conferma Reginali – per noi sarà un’indicazione forte».

Gli avversari

Ad oggi, dunque, l’unico nome certo su cui gli elettori possono iniziare a ragionare è quello del vicesindaco uscente, mentre poco si sa dell’ipotetico nome del candidato della nascente coalizione trasversale proposta dal consigliere regionale del Psd’Az Fabio Usai: «Il nome sarà la sintesi di un’interlocuzione che va avanti da mesi tra numerose forze politiche che hanno a cuore il bene della città e lo pongono come obiettivo che va oltre ogni colore – spiega il consigliere Usai – ogni incontro dà modo di fissare temi che diventeranno parte del programma al quale lavorare in sinergia, in questi mesi abbiamo avuto modo di appurare che sono tante le persone pronte a mettersi a disposizione per il rilancio della nostra città, presto si potrà fare il punto». Una sintesi che dovrebbe andare oltre simboli e colori politici, ma che vede sempre più distanti i partiti del centrodestra decisi a mantenere assolutamente il proprio simbolo.

