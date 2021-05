Mahmood stregato dalle dune 

Mahmood ha scelto le dune di Piscinas come location per il suo album intitolato “Ghettolimpo”, in arrivo l’11 giugno, due anni dopo il successo internazionale di “Gioventù Bruciata”.

L’artista, nato e cresciuto a Milano, da padre egiziano e madre di Orosei, nel nuovo video racconta un immaginario Olimpo popolato dagli dei, cui si uniscono gli eroi moderni, figure semplici, che a volte e spesso arrivano dalla strada, dal ghetto. La data delle riprese è fissata per domani, ma già da ieri e fino a mercoledì il cast è al lavoro, con la presenza di uno skater e una band, per un totale di circa trentacinque persone.

Le dune

Per le riprese Mahmood potrà godere di un panorama mozzafiato, alzare la voce sulle note musicali dalle montagne di sabbia più alte d’Europa. Accompagnato dalle onde cristalline, la clip ruota attorno ad nuovo mondo dalle molteplici sfaccettature, dove ciascuna racconta una simbologia e la storia di un personaggio che, come in un videogioco, si rivela ascoltando brano dopo brano. Assenti le figure onnipotenti, proprie di un luogo irraggiungibile, che lasciano posto a persone straordinarie che cercano di dare un senso alla propria vita.

Non è la prima volta che il deserto di Piscinas fa da sfondo alle hit di grandi cantanti sia italiani che internazionali. Nel 2017 è stata la volta di “Voglio ballare con te” della rapper e cantante Baby K che ha raggiunto 173 milioni di visualizzazione. L’anno dopo è arrivato il singolo “Adios Paranoia” dei Negrita che hanno scelto le dune di Piscinas come set del loro videoclip, un successo con 15 milioni e 921 mila visualizzazioni. Ora c’è grande attesa per l’arrivo di Mahmood.

Il Comune

«La spiaggia di Piscinas - ricorda l’assessora al Turismo, Michela Dessì - si conferma una vetrina internazionale che rende il nostro territorio un fiore all’occhiello vantato e apprezzato in tutto il mondo. L’ impegno è migliorarci sempre, soprattutto per poter offrire le nostre bellezze naturalistiche per produzioni artistiche e culturali di rilievo internazionale». L’asessore all’Ambiente Simone Murtas spiega che: «Prima di autorizzare le riprese in un sito d’interesse comunitario abbiamo chiesto ed ottenuto il lasciapassare dalla Regione e dal Corpo forestale. I controlli saranno severi e costanti al fine di fare rispettare le prescrizioni». Mahmood non pagherà la tassa sul panorama «Non si tratta – tiene a sottolineare l’assessore Murtas - di una libera concessione all’artista, ma semplicemente del rispetto del regolamento che prevede sì il versamento di 1.500 euro per un video a Piscinas, ma eccezione fatta per le riprese fotografiche, televisive o cinematografiche che promuovono l'immagine del territorio. In questo caso, in tutti i crediti ufficiali del video, verrà specificato il nome della location e il Comune coinvolto nel progetto. Per Arbus sarà una pubblicità a livello internazionale”.

In “Ghettolimpo” troveranno un posto di spicco gli ultimi singoli del cantante, grandi successi, certificati con diversi dischi di platino. Tra questi “Rapide”, “Dorado” e “Inuyasha”, che si andranno ad aggiungere a una tracklist del tutto inedita. La melodia è pronta per diventare il nuovo tormentone dell’estate 2021