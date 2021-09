Magistratura in crisi «Solo il 32 per cento ne ha ancora fiducia» 

La fiducia degli italiani nella magistratura è in picchiata. Solo «il 32 per cento considera adeguato il livello di garanzia e indipendenza» delle toghe, un dato «in discesa». C’è un «netto contrasto tra le garanzie» esistenti «e la percezione» che ne ha la pubblica opinione. Crisi accentuata dai «fatti di un certo clamore di cui si parla», cioè il caso di Luca Palamara (ex pm, ex presidente dell’Anm ed ex consigliere del Csm sotto accusa per corruzione). «La credibilità si perde in un istante e si recupera solo con un lungo e faticoso cammino». Ecco perché «servono le urgenti riforme» sollecitate del resto «dall’Unione Europea».

Il convegno e la ministra

È l’allarme lanciato ieri da Marta Cartabia, ministra della Giustizia, nel congresso nazionale di AreaDg, la corrente progressista della magistratura, aperto a Cagliari dal convegno su “Due anni di fatti e comunicazione sulla giustizia” perché «è fondamentale la capacità di spiegare» senza bugie e fraintendimenti quel che accade, ha spiegato Cristina Ornano, giudice cagliaritana presidente di AreaDg. «Dobbiamo riconoscere gli errori ma riaffermare che per gran parte la magistratura è sana. A fronte di avvenimenti veri ne sono stati raccontati altri falsi» e dunque dalla comunicazione si deve - in parte - ripartire, perché «è centrale nella vita pubblica: orienta le scelte, le opinioni, la politica». Motivo per cui alla discussione, moderata dalla caporedattrice Maria Francesca Chiappe dell’Unione Sarda, hanno preso parte giudici (Antonello Cosentino, Cassazione), pm ed ex pm (il cagliaritano Gilberto Ganassi e Gianrico Carofiglio, oggi scrittore di successo), giornalisti (Marco Damilano e Carlo Bonini), docenti universitari (Michelina Masia, Sociologia del diritto). Dopo gli interventi di Giovanni Salvi (procuratore generale in Cassazione), Michele Incani (sostituto pg) e Matteo Pinna (avvocato), Eugenio Albamonte, segretario generale di AreaDg, ha attaccato la riforma dei processi («hanno prevalso logiche politiche e di equilibri interni alla maggioranza di Governo a discapito della sua coerenza e razionalità») e il «ritardo enorme» nella nuova legge elettorale del Csm: «È in gioco la sorte stessa del governo autonomo della magistratura».

Gli interventi

Chiarissimo Carofiglio, secondo cui «anche le migliori ragioni del mondo devono essere comunicate come si deve o si trasformano in strumenti nelle mani degli avversari». Il «modo in cui parlano e scrivono i giuristi» è per lo più «sciatto e incomprensibile» per «pigrizia e narcisismo», per l’idea di collocarsi «su un piano superiore» e, «più grave, per il potere: scrivere in modo tecnico esclude gli altri. Invece come le cose vengono dette, le cose sono. I principi devono arrivare chiari». Anche perché «c’è modo e modo di raccontare i fatti», spiega Masia, «è importante dare il giusto peso alle parole. In un mondo sempre più social la presunzione di non colpevolezza rischia di uscire con le ossa rotte. Si trova subito il mostro da sbattere in prima pagina e difficilmente un’assoluzione finale può restituire l’onorabilità». Quindi, pur dovendo essere «sobri e riservati» in quanto «l’essenza dell’attività giudiziaria è accertare i fatti», secondo Ganassi si deve «incoraggiare l’accesso libero agli atti non coperti dal segreto investigativo: la loro consegna riservata e sottobanco inquina, chiunque è portatore di punto di vista partigiano». La stessa Cassazione ha «un ufficio stampa» e la Corte Costituzionale «fa comunicati anche per evitare circolino letture distorte», sottolinea Cosentino, «la comunicazione dell’attività della giustizia è un elemento di controllo della sua azione e dunque di democrazia. Il giudice ha il dovere di parlare e spiegare quel che fa e non fa». Per Bonini, che boccia l’idea di un ufficio stampa nelle Procure, in definitiva servono «trasparenza e tempestività: la vicenda di Milano, con le carte di un’inchiesta passate sotto banco, dimostra cosa accade quando si pensa di risolvere una questione negando ogni trasparenza». Oggi dalle 9 al Teatro Doglio si parlerà di “autogoverno e rifondazione etica della magistratura” e, dalle 18, del referendum sulla giustizia.