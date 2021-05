Magico castello Losa e la piccola Cristina  nel pozzo incantato 

Realtà virtuale e giochi interattivi per il rilancio dei parchi archeologici di Losa e Santa Cristina. Una ripartenza, dopo i mesi di stop forzato, che ha il sapore dell’innovazione, calata però nella tradizione e nel vissuto delle comunità di Abbasanta e Paulilatino. Accanto alla visita in versione classica, quanti raggiungeranno i due siti archeologici, potranno immergersi in un viaggio emozionale attraverso realtà virtuale e intelligenza artificiale.

I protagonisti

Ecco allora che si verrà catturati dal mondo di Cristina, la bambina che la leggenda narra abbia dato origine al pozzo sacro, sfuggendo dal padre violento che voleva darla in sposa all’orrendo Teodoro, il signorotto del paese. Oppure dai giochi di Didì e Nanni, due gemelli che giocavano a Losa immaginando che quello fosse il castello da difendere dall’invasione degli adulti. Storie che non possono che emozionare il visitatore, rendendolo parte attiva. Si potrà infatti chattare con zia Maria, burbera panettiera, che racconterà la storia della nipote Cristina. O con Domenico che accompagnerà il visitatore nel passato, quando il nuraghe era meta delle famiglie abbasantesi, nei giorni di festa. Storie che offrono preziose informazioni, recuperando e valorizzando il patrimonio immateriale delle comunità, altrimenti destinato a perdersi. Al visitatore il compito di far parlare i narratori in chat

Il progetto

L’opera è realizzata da Nabui Società Benefit nell’ambito del proprio programma di rilancio culturale “Heritage Tourism Programme”. Una ricerca iniziata nel 2017, grazie alla quale sono nati due cortometraggi, fruibili attraverso visori a uso personale e due chatbot story che faranno immergere in un tempo passato, ricco di fascino e mistero.

«Stiamo lavorando a un programma aperto, in evoluzione, pensato per favorire il turismo culturale in Sardegna attraverso il coinvolgimento delle comunità - afferma Roberta Falcone, responsabile del Heritage Tourism Programme di Nabui - Losa e Santa Cristina sono i primi luoghi culturali che partecipano al nostro programma». Una grande responsabilità per le due coop che gestiscono i siti archeologici e che ora sono pronte a un ulteriore salto di qualità con il progetto finanziato attraverso la misura “CultureLAB2018” della Regione. «Abbiamo iniziato un percorso sperimentale indirizzato verso nuovi modi di raccontare il Pozzo Sacro di Santa Cristina. Con questo progetto intendiamo sostenere buone pratiche di fruizione, proponendo punti di vista inediti della nostra comunità millenaria», afferma Massimo Muscas, presidente dell’Archeotour. Il collega di Losa, Dario Vinci, presidente della Paleotur aggiunge: «Abbiamo il compito di raccontare il nuraghe alle nuove generazioni e ai visitatori del futuro e vogliamo farci trovare pronti. L’emergenza ci ha spinto a proporre nuove soluzioni». I due parchi archeologici ora sono dunque protagonisti di cortometraggi in realtà virtuale girati dal regista emergente Girolamo Da Schio attraverso l’uso di tecniche di ripresa a 360 gradi. Grazie al virtual reality lo spettatore potrà fare un’esperienza di cinema immersivo e ritrovarsi al fianco di Cristina e fuggire con lei dalle grinfie del padre o con i bambini di Losa, impegnati nei loro giochi d’infanzia.

