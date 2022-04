Maggioranza tesa Sul Solinas-bis i dubbi della Lega 

L’attesa per la verifica rende nervosi in maggioranza. La Lega dice che è presto per decidere chi guiderà la coalizione alle prossime regionali, e Christian Solinas non la prende bene. Forza Italia, intanto, fa sapere che «si asterrà dai lavori del Consiglio regionale tutte le volte che saranno posti in discussione provvedimenti non di interesse primario per la collettività».

Al vertice di lunedì, il presidente della Regione aveva parlato di patto di legislatura da siglare la prossima settimana ma preceduto, in questi giorni, da incontri bilaterali con tutte le forze della coalizione di centrodestra, così da definire la rivisitazione della squadra di Giunta sulla base degli obiettivi da raggiungere negli ultimi due anni di governo. A Villa Devoto il governatore aveva anche annunciato la volontà di ricandidarsi alle elezioni regionali del 2024, escludendo una sua discesa in campo alle politiche del 2023.

Nel frattempo però i tavoli separati non sono mai partiti e la discussione politica si è spostata sull’ipotesi di un Solinas di nuovo in corsa per guidare l’amministrazione regionale per altri cinque anni.

La stoccata

Eventualità non proprio scontata per il coordinatore regionale del Carroccio, Dario Giagoni. Che, all’agenzia Dire, ieri mattina ha detto che «il presidente ha lavorato bene in questi anni, ma sono decisioni che vanno prese nei tavoli politici con tutti gli alleati e ora ci sono altre priorità. È ancora presto per pensarci». Insomma, «Solinas ha lavorato con impegno, ma la sua eventuale riconferma deve essere frutto di un accordo tra i vari partiti che compongono la coalizione». Oltretutto, «anche la Lega ha persone capaci che possono ambire a governare la Sardegna».