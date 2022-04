«Maggioranza in crisi? Già previsto» 

«Era già tutto previsto». Non è solo il titolo di una nota canzone di Riccardo Cocciante, ma anche il commento più sentito ieri, tra i consiglieri dell’opposizione consiliare di Carbonia, che hanno commentato le dimissioni lampo, con successiva nuova nomina, dell’assessore all’Urbanistica, manutenzioni, decoro urbano, politiche della casa e rapporti con il Consiglio Pierangelo Porcu.

Le considerazioni

«Nessuna sorpresa e lo dico con amarezza, visto che si sta verificando quanto avevamo già previsto in campagna elettorale – afferma Luca Pizzuto, consigliere di Articolo Uno, che nell'ottobre scorso ha sfidato Pietro Morittu per la guida della città – una coalizione così variegata, costituita da forze politiche con interessi e obiettivi diversi, non può che portare a scontri e polemiche che certo vanno contro il bene della città. Dispiace che sia accaduto dopo soli sei mesi, e questo è solo l’inizio, perché la città meritava altro». Gianluca Lai, vicesindaco del M5S della passata amministrazione è dello stesso parere: «Troppe pretese, troppi interessi differenti tra alleati, asticella troppo alta: così lo scontro è inevitabile – afferma – peraltro per tutta la passata consiliatura siamo stati attaccati perché il nostro parlare di assenza di risorse veniva considerata una non accettabile e non un problema reale con cui fare i conti. Comprendo benissimo le ragioni dello sconforto dell’assessore Porcu che è una brava persona: vorrebbe dare risposte alla città ma si scontra con un problema che noi abbiamo sempre evidenziato. Cambiando gli uomini al comando il risultato non cambia, soprattutto se si costruisce una coalizione senza obiettivi comuni».

I problemi

Lo sconforto per la mancanza di risorse, secondo Monica Atzori, consigliera della Lega, è giustificabile sino a un certo punto: «Ci hanno fatto aspettare più di un mese per avere la “migliore giunta possibile” per affrontare le emergenze della città – dice – ci saremmo aspettati una squadra che conoscesse bene limiti e possibilità di azione che invece stanno scoprendo dopo sei mesi di lavoro di cui ancora non vediamo alcun risultato. Oggi assistiamo solo a scontri interni e credo che questa crisi sia la prima di una lunga serie». Anche Daniela Garau, consigliera comunale del Patto civico teme che nuove crisi siano a un orizzonte fin troppo vicino: «Percepiamo una tensione quotidiana tra i banchi di maggioranza del Consiglio – spiega – non c’è convergenza su tanti temi, manca un comune denominatore che guidi le scelte politiche che per la città dovrebbero essere fondamentali. La crisi dell’assessore all’Urbanistica è facilmente comprensibile visto che è un settore cardine per il futuro di Carbonia. Abbiamo 4.780 pratiche ferme dal 1985, gli organici all’osso creano enormi problemi e stalli inaccettabili anche a quelle del super eco bonus: credo che le dimissioni si possano leggere come una presa di coscienza delle difficoltà a portare avanti il lavoro, forse sarebbe dovuto andare sino in fondo, così non si fa il bene della città».