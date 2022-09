Maggioranza in crisi e assessori in bilico 

Dopo le ultime due burrascose sedute di Consiglio comunale, sospese per la mancanza del numero legale, ieri in Aula c’erano quasi tutti i consiglieri. Poco più di un’ora per discutere alcune interrogazioni – senza la necessità di dover garantire alcun numero minimo di presenze – e salutarsi in vista della prossima convocazione con diversi interrogativi ancora senza risposta. La maggioranza di centrodestra avrà risolto i problemi interni? Ci saranno ulteriori scossoni? Il sindaco Paolo Truzzu, in ripresa dopo il malore di martedì, deciderà dei cambiamenti nella Giunta? Oppure ci sarà la terza spallata da parte dei consiglieri ex Udc, pronti a far mancare ancora una volta il numero legale a una maggioranza sempre più ballerina?

Mal di pancia

Le carte oramai sono quasi tutte scoperte. Quelle sul tavolo politico del primo cittadino sono state sistemate faccia in su da tempo dai consiglieri Aurelio Lai, Roberta Perra, Marcello Piras e Antonello Angioni: gli ex Udc, diventati gruppo Solinas Presidente chiedono una giusta rappresentanza nella maggioranza che governa la città. Tradotto: due assessorati. Le carte, che potrebbero rendere la partita ancora più complicata, da scoprire sono quelle di altri due consiglieri, Marcello Polastri e Loredana Lai in rotta con il loro gruppo, il Psd’Az. Due le ipotesi: approdare al Misto oppure andare a ingrandire il numero di consiglieri del gruppo Solinas Presidente che avrebbe così ancora più forza nell’avanzare le proprie richieste.

A rischio

La pattuglia degli ex Udc, uscendo dall’Aula nelle ultime sedute (facendo mancare il numero legale, ovviamente con la complicità della minoranza), ha fatto esplodere i malumori. Gli occhi sono puntati su alcuni assessori. In particolare su Andrea Floris, ieri in Aula: con la fine dell’Udc in Consiglio comunale non ha più un gruppo. Il suo nome, tra quelli che il sindaco potrebbe sacrificare, rimbalza più volte nei corridoi di palazzo Bacaredda. Così come sono evidenziate, e dunque a rischio, le poltrone occupate da Gabriella Deidda e da Alessandro Sorgia, entrambi Psd’Az. I risultati delle ultime elezioni politiche hanno inoltre dato nuovi elementi che hanno già portato il presidente della Regione, Christian Solinas, ad annunciare l’azzeramento della sua giunta. Il sindaco non arriverà a tanto ma potrebbe effettuare delle modifiche mettendo a tacere i tanti malumori emersi negli ultimi mesi.