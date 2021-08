Maggioranza fredda sul “Solinas-bis”: «Serve un confronto» 

«Vediamo, ancora mancano due anni e mezzo». Sarà stato l’effetto sorpresa, ma gli alleati hanno reagito alla fuga in avanti di Christian Solinas con una certa freddezza. Dopo il vertice di maggioranza di lunedì, a insaputa dei capigruppo che aveva appena incontrato, il governatore ha annunciato in una nota di essere pronto a guidare la coalizione anche alle regionali del 2024.

«Non è automatico»

«Prendiamo atto della sua proposta», dice Emanuele Cera (Forza Italia), «non possiamo né approvare né disapprovare, non è certo un automatismo perché il candidato della coalizione va condiviso e scelto attraverso il lavoro puntuale nei tavoli politici regionali e nazionali». Solinas ha chiarito di voler orientare la seconda parte della Legislatura allo sviluppo di strategie e programmi così da proporsi come guida credibile anche per l’eventuale secondo mandato. Su questo Cera è d’accordo: «C’è da dire», osserva, «che urge dare impulso all’azione amministrativa, i cittadini, e in modo particolare i nostri elettori, attendono risposte ai tanti problemi che affliggono la Sardegna e che per via anche delle continue emergenze, stentano ad arrivare».

Altre priorità

Francesco Mura (Fratelli d’Italia) è più o meno sulla stessa lunghezza d’onda: «Mancano ancora due anni e mezzo alla fine della Legislatura e, dopo il Covid, l’Isola attraversa la peggiore crisi della storia autonomistica. Oggi la priorità è lavorare per dare completa attuazione agli impegni presi nel 2019: mantenuti quelli, saremo lieti di accompagnare il presidente anche per il prossimo turno elettorale».

Per salutare la notizia, non si sbraccia nemmeno Franco Mula, capogruppo del Psd’Az, il partito di Solinas: «Il presidente uscente è sempre quello da ricandidare, ma mancano ancora due anni e mezzo». Per il sardista servono «un cambio di passo, una nuova Giunta, la volontà della maggioranza di essere più produttiva: tutto questo gioverebbe anche all’azione di governo del presidente e consentirebbe di individuare in Solinas il naturale successore di se stesso». Secondo Stefano Tunis (Sardegna 20Venti) «l’allargamento del perimetro della maggioranza certifica già una base di consenso più ampia rispetto alle scorse regionali. In questo caso è quasi superfluo ribadire una leadership che si va consolidando».

Opposizione

Il centrosinistra invita Solinas a pensare al presente, per il M5S l’ipotesi di ricandidatura è percepita come «una minaccia». «Cosa farà Solinas da grande non rientra tra le mie preoccupazioni», sono le parole della presidente della commissione Lavoro alla Camera Romina Mura (Pd), «mi interessa capire come intenda evitare il ritorno dell’Isola in zona gialla, quando convocherà il tavolo di spendita delle risorse del Pnrr e quando deciderà di occuparsi dei giovani sardi. Non scherziamo: parliamo del presente». Secondo Francesco Agus (Progressisti) «le inquietanti indiscrezioni sollevate dalla stampa nazionale nella giornata di domenica avrebbero meritato una spiegazione puntuale, non la sparata fatta circolare dall’ufficio stampa della Regione. A nessuno può interessare il futuro lavorativo del presidente della Regione. A tutti i cittadini interessa invece che sia fatta piena luce su questo intreccio tra il potere politico e gli altri poteri dello Stato, compresi quelli che esercitano indispensabili compiti di controllo, anche sulla politica». Per Desirè Manca (M5S) «ci vuole davvero coraggio, io da sarda percepisco questa dichiarazione come una minaccia per il futuro dell’Isola e di tutti i sardi».

