Maggioranza, banchi deserti 

Banchi semideserti, collegamenti on line per le videopresenze avvolti nel silenzio. La maggioranza M5S per la quarta volta in un mese sparisce quasi del tutto dall’aula consiliare (quella reale e quella virtuale) e il Consiglio comunale di Carbonia deve ricorrere al sistema della seconda convocazione (numero legale necessario inferiore rispetto alla prima) per approvare importanti atti.

Atti rinviati

Come quelli all’ordine del giorno avant’ieri, cioè importanti sgravi Tari per le imprese affossate dal Covid e l’istituzione dell’ufficio giudiziario di prossimità. Potrebbero essere votati stasera ma intanto quanto avvenuto sta sollevando polemiche fra la minoranza e la maggioranza, e ha confermato anche i dissidi fra i pentastellati. L’assemblea prima ha dato l’assenso all’intitolazione di una via allo Modesto Melis, testimone dei lager nazisti, poi alle 21.17 si è ritrovata con soli 9 presenti, di cui solo 4 della maggioranza (il sindaco Paola Massidda, il presidente del Consiglio Daniela Marras, Angelo Rosas, Manolo Cossu) e 5 della minoranza (Michele Stivaletta, Giuseppe Casti, Daniela Garau, Maurizio Soddu, Massimo Usai).

Le immagini dell’aula semideserta, diffuse anche sui social, hanno lasciato il segno. «Vergognoso – accusa Michele Stivaletta – che ormai la maggioranza usi il Consiglio come una riunione di condominio, adottando questi mezzi per coprire l’evidenza: non ha i numeri». Massimo Usai si domanda polemico: «Perché chi sta adottando questo sistema ha poi il coraggio di ricandidarsi?». Interrogativo che si pone anche Giuseppe Casti: «Prassi politicamente suicida: pure noi avremmo votato gli sgravi Tari e un anno fa in piena pandemia abbiamo offerto il numero legale per il bilancio. Se avessero un briciolo di dignità politica dovrebbero dimettersi dando spazio al Commissario prefettizio». Daniela Garau, che talvolta ha dato supporto alla maggioranza, è ora molto severa: <Finché si può la minoranza c’è e fa da pungolo, ma il ruolo di governare lo ha la maggioranza e lo deve dimostrare con i numeri altrimenti non si capisce il risultato elettorale».

I precedenti

Non la prima volta che il sindaco si ritrova in questa situazione: «Da un lato abbiamo di rado il numero legale per atti in prima convocazione, dall’altro c’è una minoranza che non fa il bene della città: dinanzi a questo scenario ci mettiamo in sicurezza col sistema della doppia convocazione e andrà avanti sino a quando qualcuno non si farà un esame di coscienza ma non mi sento abusiva: l’opposizione potrebbe sempre ripresentare una mozione di sfiducia dopo quella fallita due anni fa». Manolo Cossu, ex capogruppo M5S, non nasconde che «ad ogni Consiglio si combatte con i numeri», fa appello (si associa Angelo Rosas) alla responsabilità di tutti, e aggiunge: «Responsabilità anche nostra affinché si instauri condivisione con l’opposizione». Di recente sono state le assenze di Mauro Careddu (stigmatizzate dal sindaco) a far saltare i lavori: «Ma stavolta - puntualizza il diretto interessato -non mancavo solo io».

