«Maggioranza a pezzi dopo 5 mesi» 

Bocche cucite e nervi scoperti. All’indomani delle dimissioni dell’assessora ai Servizi sociali Giovanna Bonaglini nei Riformatori vige la regola del silenzio. Nessuna dichiarazione sull’esito del vertice che ha visto protagonista il direttivo del coordinamento cittadino, anche se il finale sembra scritto.Nonostante i malumori, difficilmente il partito di Massimiliano Sanna potrà opporsi all’ingresso in Giunta di Carmen Murru che, dopo averlo piantato assieme ad Antonio Iatalese, ha aderito al gruppo dell’Udc. Sullo sfondo c’è l’ultimatum del segretario cittadino Michele Piredda che fissa al Consiglio comunale, convocato per il 10 novembre, la scadenza entro cui firmare il decreto di nomina, pena l’assenza in Aula.

«Una vergogna»

Mentre i diretti interessati tacciono, non perdono l’occasione per dire la loro sulla situazione politica i gruppi di minoranza. Il giudizio del Partito Democratico è severo. «Una vergogna senza precedenti - tuona la capogruppo Maria Obinu - La conferma che nella maggioranza non c’è amore per Oristano e per i suoi cittadini, ma solo il tornaconto personale di pochi individui che ambiscono a posizioni di potere». Non fa sconti Efisio Sanna, di Oristano Più, scettico sul prosieguo della consiliatura. «I salti della quaglia non sono finiti - afferma - la politica viene intesa dai partiti al governo solo come un incarico retribuito, non c’è una visione strategica della città». Per l’ex candidato a sindaco del centrosinistra, l’amministrazione di Massimiliano Sanna paga il prezzo di aver messo insieme un esercito di partiti senza obiettivi comuni. «Stiamo parlando di una compagine - aggiunge - che ha scelto il suo leader 48 ore prima della scadenza per la presentazione delle liste».

«Città paralizzata»

Meno beghe personali e più attenzione ai bisogni della città è quanto chiede Francesco Federico, capogruppo di Oristano Democratica e possibile. «Le difficoltà del primo cittadino sono evidenti e ricadono sull’attività amministrativa - osserva - In cinque mesi il Consiglio ha lavorato pochissimo: emblematico l’estremo ritardo sulle dichiarazioni programmatiche». Si spinge oltre Sergio Locci, consigliere di Aristanis. «Fossi stato al posto del sindaco avrei valutato le dimissioni - dichiara - Ci sono serrande abbassate e problemi che attendono risposte. Se non ci sono le condizioni per governare si vada a casa, questa situazione non fa onore alla maggioranza e non fa onore ai cittadini. Se questa è l’alba della consiliatura, cosa ci aspetta nei prossimi anni?».