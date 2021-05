Maggetti: volo a Tokyo 

“

Con la sua nomina ad atleta azzurra per il windsurf alle prossime Olimpiadi, Marta Maggetti ha scritto un pezzo di storia. Non soltanto sua, ma dell’intera Sardegna. Mai, prima d’ora, l’Isola aveva schierato un suo rappresentante sulla tavola a vela, nella competizione più ambita da ogni sportivo. L’investitura ufficiale ha colto la venticinquenne cagliaritana, da alcuni anni in forza al gruppo sportivo della Guardia di Finanza, mentre svolgeva una seduta di fisioterapia a pochi giorni dal rientro da Cadice e da quel sesto posto al Mondiale RS:X che ha convinto il direttore sportivo di Federvela, Michele Marchesini, e il presidente Francesco Ettorre a dare il via alla convocazione.

La Sua reazione alla nomina è stata di incredulità: non pensava potessero sceglierla?

«Sono stati due anni di selezione impegnativi, sapevo che direttore tecnico e allenatori avrebbero deciso in base al bilancio complessivo delle gare di questi anni. Appena tornata da Cadice ho fatto due calcoli. Sapevo di essere stata costante, il sesto posto mi ha dato ulteriore consapevolezza dei miei mezzi. Ma, finché non è arrivata la notizia, per me era ancora un sogno».

In cosa è cresciuta maggiormente in queste ultime stagioni?

«Soprattutto negli ultimi sei mesi sono migliorata tantissimo nelle condizioni di vento medio leggero: mi sono dedicata molto alla preparazione atletica, allenandomi spesso col remoergometro che più di altri strumenti mi permette di replicare il pompaggio del windsurf. Avere un anno in più per prepararmi mi ha permesso di crescere sotto ogni aspetto e di avere maggiori possibilità di fare bene a Tokyo».

È la terza atleta italiana che rappresenta l’Italia del windsurf, dopo Alessandra Sensini e Flavia Tartaglini.

«È un onore raccogliere il loro testimone. Non ho mai avuto l’occasione di regatare né di uscire con la Sensini, che ho sempre seguito e ammirato, mentre mi sono allenata per diversi anni con Flavia. Spero di avere la loro stessa grinta e determinazione».

Sarà anche la prima windsurfista sarda ai Giochi.

«Per me è una sensazione bellissima, unita a una soddisfazione veramente grande. In questi giorni ho ricevuto tantissimi messaggi di congratulazioni, dal mondo della vela e da tanti miei conterranei. A Tokyo, regaterò anche per tutti loro».

Dovrà scontrarsi con avversarie che conosce molto bene, qual è la più temibile?

«Penso che le più pericolose, anche alla luce degli ultimi risultati, siano la francese Charline Picon, oro a Rio 2016, e l’olandese Lilian De Geus, che ha vinto il titolo mondiale a Cadice: sono le più costanti in tutte le condizioni».

Ha già avuto modo di allenarsi a Enoshima, il campo di regata dei Giochi?

«Ci sono stata già due volte: nell’ottobre 2017, in occasione del campionato del mondo, quindi in un periodo dell’anno diverso rispetto a quello delle Olimpiadi, e nel 2019, un mese intero di allenamento con Flavia Tartaglini. In quell’occasione avevamo avuto modo di testare parecchio il campo di regata, un posto davvero particolare e molto variabile».

Quali sono le insidie sulle quali lavorerà nei prossimi mesi?

«A Enoshima si può trovare vento forte e perturbato con onda lunga, ma anche tanta corrente. Mi sento comunque molto motivata, anche grazie alla mia formazione: in Sardegna, sin da piccola, esco col windsurf e con il surf da onda in condizioni toste, quindi sono sicura che mi troverò a mio agio».

