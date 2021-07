Maggetti, l’Olimpiade del rimpianto 

Essere in finale, e non potersi giocare una medaglia olimpica: è il verdetto, amarissimo, che alla vigilia della Medal Race di tavole a vela spegne le ambizioni di podio olimpico di Marta Maggetti. Bravissima a stare sempre lassù, tra le stelle assolute del firmamento RS:X. Ma con un punteggio troppo pesante, per volare ancora più in alto e tenere aperta la partita fino all’ultimo.

Sono la matematica e il regolamento di regata a imbrigliare la tavola della cagliaritana e decidere che, nella sua prima Olimpiade, non potrà far meglio del quarto posto.

Nelle ultime tre prove della serie, disputate la notte scorsa, è rimasta sempre nel gruppo di testa, facendo registrare un 5-6-8. Che, sommati ai risultati delle nove regate precedenti, fanno 58 punti netti. Uno score che rende matematicamente incolmabile il distacco dal podio, occupato nell’ordine dalla cinese Yunxiu Lu (30), dall’inglese Emma Wilson (34) e dalla francese Charline Picon (36), già oro olimpico.

La Medal Race

Qualsiasi cosa succeda domani, saranno loro e solo loro a contendersi le tre medaglie nella Medal Race riservata alle migliori dieci classificate dopo le regate di flotta, che assegna punteggio doppio. I 22 punti di svantaggio della Maggetti dal terzo posto rendono vano ogni assalto. Se anche vincesse la regata (conquistando due punti, per un totale di 60) e la Picon arrivasse ultima (gravando il suo bilancio di altri 20 punti, per un totale di 56), comunque non basterebbe a regalarle uno storico bronzo. La regata non sarà comunque una formalità, per la campionessa cagliaritana – terza azzurra nella storia olimpica del windsurf dopo Alessandra Sensini e Flavia Tartaglini – chiamata ora a difendere il quarto posto dalla campionessa mondiale in carica, l’olandese Lilian De Geus, e dall’israeliana Katy Spychakov. Le due grandi deluse di Tokyo 2020 vorranno migliorare la propria posizione e lo svantaggio dall’italiana alimenta la possibilità di una consolazione, benché minima.

Il rimpianto

Accanto alla soddisfazione per la grande prova offerta a Enoshima, che conferma le sue doti e il carattere d’acciaio, per l’atleta delle Fiamme Gialle pulsa forte il rimpianto per l’ottavo posto dell’ultima regata, che l’ha esclusa dalla lotta per il podio, e per l’imprevisto pagato con un tredicesimo nella quarta prova di flotta: l’urto contro un ramo semisommerso, che l’ha costretta a interrompere la sua corsa per liberare la tavola e riprenderla quando ormai troppo tardi.

