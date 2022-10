Maggetti, la festa e l’aria di casa  

È la campionessa mondiale della tavola IQFoil e fatica ancora a crederlo. A pochi giorni dal rientro da Brest, che l’ha incoronata regina della nuova classe olimpica, Marta Maggetti vive ancora il turbinio di emozioni che un sogno realizzato porta con sé. L’adrenalina, al traguardo che ha sancito il suo trionfo. Il leggero disorientamento, a tener stretta la medaglia d’oro. E la gioia, grandissima, condivisa prima in aeroporto con mamma Betty e papà Sandro e il suo primo allenatore Andrea Melis. Poi al Windsurfing Club Cagliari, il circolo che l’ha seguita in ogni suo passo: i primi timidi bordi sulla tavola, la gavetta sul Techno 293, il passaggio in RS:X, l’ingresso in Nazionale e da lì nel gruppo sportivo della Guardia di Finanza. Una carriera segnata da un altro titolo mondiale, quello nel RS:X Youth nel 2013, e culminata con il quarto posto alle Olimpiadi di Tokyo.

La festa

Ieri pomeriggio fiori, applausi e strette di mano, per lei, al club della prima fermata del Poetto. Abito leggero e piedi scalzi, la neocampionessa iridata ha festeggiato con i familiari e gli amici. «Ho ricevuto un’accoglienza davvero calorosa, ma in tantissimi mi hanno seguito e supportato per tutto il campionato», ha sottolineato, «ho ricevuto davvero molti messaggi di congratulazioni, devo trovare ancora il tempo per leggerli tutti». I primi complimenti sono arrivati dalle sue avversarie. «Tra noi c’è sempre stata molta sportività, è stato bello giocarmi la finale con due atlete israeliane molto giovani, eravamo davvero tutte motivate».

Il successo

Se la prima vittoria mondiale aveva il sapore della novità, quello di sabato è stato il titolo della maturità. «Nella prima regata del penultimo giorno, quando sono caduta finendo dodicesima, mi sono buttata giù», ha raccontato, «per fortuna è durata un attimo. Sono risalita subito sulla tavola, non sapevo come sarebbe finita, ma sentivo di dover giocare ogni carta rimasta». Una consapevolezza che arriva da anni di esperienza, batoste, capacità crescente di gestire lo stress e le complicazioni che costellano la sua vita, da quando ha scelto di fare il salto nello sport professionistico. «Ho provato anche un percorso di mental coach, ma mi aiuta di più ascoltare musica», la sua confessione.