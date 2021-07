Maggetti insegue il vento 

Il sogno olimpico di Marta Maggetti è pronto a salpare. Domani, quando in Italia saranno le 5 del mattino, a Enoshima scatteranno le prime tre regate di flotta delle tavole a vela RS:X, che sanciranno la consacrazione dell’atleta cagliaritana e apriranno un nuovo capitolo della sua vita sportiva, atteso da cinque anni.

«Non vedo l’ora di iniziare», ha dichiarato l’azzurra sul suo diario di bordo, pubblicato sui social, «mi sento in forma e motivata, è da cinque anni che aspetto questo momento, non vedo l’ora di tirare fuori la grinta che è in me. Ho bisogno di veder ricambiati tutti i sacrifici che ho fatto, ho bisogno di sentire quell’adrenalina a pochi secondi dal via, lì in linea di partenza con le altre, che sgomitiamo e urliamo per cercare spazio». E pazienza per le restrizioni per il Covid, rigorosissime, in vigore sia al villaggio olimpico che al parco barche.

Le regate

Il campo di regata, che la Maggetti aveva già sondato nel test event del 2019 (dove si era piazzata undicesima), è imprevedibile. «In quest’ultima settimana sono uscita in acqua cinque volte, trovando condizioni di vento leggero da mare con onda incrociata, una brezza tipica in questo periodo», ha precisato, «il tasso si umidità è altissimo, ma ci stiamo abituando. Inoltre è in arrivo un tifone e nei primi giorni di gara ci aspettiamo pioggia, vento da terra e forte». Nulla che possa intimorire la 25enne della Guardia di Finanza. «Non mi preoccupo troppo delle condizioni, sono convinta delle mie capacità, mi sono allenata a tutto, quel che ci sarà andrà bene».

Le avversarie

Terza atleta a rappresentare l’Italia nel windsurf - dopo Alessandra Sensini e Flavia Tartaglini - non teme nemmeno le rivali. Tra le 26 al via, molte sono un libro aperto per lei. E con lei hanno condiviso ogni tappa internazionale dell’ultima campagna olimpica. Come l’olandese campionessa del mondo, Lilian De Geus. O l’inglese Emma Wilson, la spagnola Blanca Manchon e la francese Charline Picon, oro a Rio 2016.

Stando al programma, si regaterà anche domani (8.05 italiane la prima prova), mercoledì (5.15) e giovedì (6.05 ) per un totale di 12 regate di qualificazione. Sabato mattina (alle 7.33 ora italiana) scatterà la Medal race. Marta vuole es serci.

