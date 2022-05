Maestro di sport per atleti speciali 

Ha due figli. È come se ne avesse diciassette. Perché la quindicina di atleti speciali di cui si prende cura a Lanusei li sente come suoi. A quarant’anni aveva ancora il piacere di gjocare, a settantaquattro conserva la voglia di allenare. «Perché ho preso a cuore questi ragazzi». Gianni Dore, bandiera del pallone di periferia mezzo secolo fa, guida La Celeste, la squadra di diversamente abili (in campo un solo normodotato) del torneo regionale “Un calcio ai pregiudizi”, voluto dalla Uisp sulla strada dell’integrazione.

Ha cominciato questa esperienza di vita guidando «in palestra i ragazzi che frequentavano l’Aias». Tanto impegno, profonda sensibilità. Quella che serve per guidare i suoi atleti. Ovviamente gratis et amore Dei. «Non prendo rimborsi, faccio tutto gioiosamente, con puro spirito di volontariato. Mi ripaga abbondantemente il fatto, per esempio, che i ragazzi mi telefonino a tutte le ore, sono contento di farlo, altrimenti non lo farei».

Orgogliosi entrambi

Ex dipendente Telecom, ora appassionato agricoltore, coltiva i rapporti umani e questo incarico particolare con la diligenza e la delicatezza del buon pater familias. E la moglie, Giannina, lo asseconda in questa felice avventura. «Mi piace raccontare una cosa», dice l’allenatore dei ragazzi speciali. «Un giorno, prima di una partita a Carbonia ero seduto al ristorante con mia moglie. Davanti a me una coppia, con tre figli diversamente abili. A un certo punto si avvicinano a noi due atleti della nostra squadra. La signora che ci stava di fronte ci chiede: sono vostri figli? Mia moglie risponde: sì, sono nostri . Questo per dire che proviamo un amore particolare, non solo io ma anche Giannina, nei confronti dei ragazzi de La Celeste».

Team affiatato, in campo e in società. «Questa splendida esperienza – precisa Gianni Dore – non è soltanto mia. La condivido con il presidente della Uisp provinciale, Tonino Ibba, con la presidente della squadra, Lella Contu. Con uno staff prezioso senza il quale non sarebbe possibile svolgere questa attività: Roberto Boi, Angelo Pili, Vladimiro Vacca, Romano Mulas. E con i nostri innumerevoli sostenitori». Dalla Uisp La Celeste ha avuto un contributo di diecimila euro per l’acquisto di un furgone con cui la squadra può muoversi per andare in trasferta. «Un compaesano, Luca Balloi, ci ha donato, scarpe e maglie da gioco».