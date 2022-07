Maestrale bollente, è caldo record: 42 gradi a Cagliari 

Alle 15.54 sull’asse mediano a Cagliari si sono toccati 42 gradi, rilevati col sistema mobile “meteo tracker” montato su un’auto. Il picco della giornata più rovente per il capoluogo sardo dominato da Caronte che ieri, sotto la spinta delle leggere correnti di maestrale, ha iniziato a spostare la massa calda dalla zona centro-occidentale al versante meridionale dell’Isola. Tra i Comuni più bollenti del cagliaritano Sestu, dove verso le 16 si sono raggiunti i 41,2 gradi, Ballao (41,1), Capoterra (40,5), seguita da Monserrato, Selargius, Uta, Sinnai e Quartu. E oggi si replica con temperature che continueranno a viaggiare sui 40 gradi al Sud, senza tuttavia risparmiare il capo opposto della Sardegna, con Olbia che ieri ha raggiunto i 39,5 gradi.

Previsioni

«Sarà una giornata molto calda, sempre nei settori meridionali e orientali», spiega il meteorologo dell’Aeronautica militare Andrea De Sario, dall’ufficio meteo di Decimo, «le punte più alte, di 41 e 42 gradi, sulla fascia che comprende Castiadas, Muravera, Villaputzu, Tertenia». Temperature decisamente fuori dalla media stagionale, spinte dall’anticiclone africano, di matrice subtropicale. Ma per fortuna la situazione sta per cambiare e già da domani le temperature cominceranno a imboccare la discesa. «Nei prossimi giorni si rafforzerà l’anticiclone delle Azzorre che andrà a far recedere quello africano più sulle zone del Nord Africa, e instaurerà correnti settentrionali che porteranno aria più fresca. Finalmente un bel respirare», fa sapere De Sario. Un beneficio che tutti avvertiremo, con un calo termico di dieci gradi che farà rientrare le temperature nell’arco della media del periodo, che finora è stata decisamente sforata. È più di un mese e mezzo che la colonnina di mercurio balza fuori dalla media stagionale, con «quasi 5 gradi» in più rispetto alla normalità. E mentre Caronte ci lascia, venerdì qualche pioggia potrebbe rinfrescare l’aria anche nell’Isola.

Sos agricoltura

Le ondate di caldo mettono in crisi anche le attività agricole a causa delle norme regionali a tutela dell’ambiente e contro l’innesco degli incendi boschivi: «Si rischia di impedire un sereno svolgimento del raccolto di cereali e foraggere in Sardegna», dice il presidente di Confagricoltura Paolo Mele, auspicando un chiarimento con la Regione. «È inaccettabile che ai nostri agricoltori sia impedito di lavorare con una serie di norme che condizionano quotidianamente le attività sui campi. Impedimenti e restrizioni continue quando poi le strade statali, provinciali e quelle di penetrazione agraria sono lasciate nel totale abbandono».