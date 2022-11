Maestra Irma rivive tra le aule 

L’idea progettuale di unire asilo nido e scuola dell’infanzia in un unico edificio proposta dall’ufficio tecnico del Comune di Baunei alla fine è stata premiata dalla graduatoria del bando, ufficializzata nei giorni scorsi dagli uffici regionali competenti. «Sognavamo un polo d’infanzia moderno e funzionale, al servizio delle famiglie della nostra comunità, teso a far crescere, in un unico spazio, l’offerta di servizi educativi della fascia 0-2 anni (quella degli asili nido) e della fascia 3-6 anni (quella delle scuole dell’infanzia) – evidenziano dagli uffici del Municipio nel centro montano – e ce l’abbiamo fatta, insieme a soli cinque comuni in tutta la Sardegna e totalizzando il punteggio più alto nell’Isola».

Lo ha annunciato nei giorni scorsi il sindaco Stefano Monni, con un lungo post pubblicato sul profilo facebook del Comune. «Il bando collegato al Pnrr prevedeva complessivamente 2,4 miliardi di euro per gli asili nido e seicento milioni di euro per le scuole e i poli d’infanzia – spiega il sindaco Monni – e come Comune dovevamo scegliere a quale specifico settore del bando partecipare; abbiamo scelto di partecipare come polo d’infanzia , con la consapevolezza che l’aggiudicazione sarebbe stata molto difficoltosa».

Un nuovo polo scolastico, interamente dedicato alla fascia d’età “zero-sei anni”, sorgerà presto a Santa Maria Navarrese, grazie ai finanziamenti del Pnrr espressamente dedicati al potenziamento dei servizi di istruzione.

Comune

Il progetto

L’idea progettuale di unire asilo nido e scuola dell’infanzia in un unico edificio proposta dall’ufficio tecnico del Comune di Baunei alla fine è stata premiata dalla graduatoria del bando, ufficializzata nei giorni scorsi dagli uffici regionali competenti. «Sognavamo un polo d’infanzia moderno e funzionale, al servizio delle famiglie della nostra comunità, teso a far crescere, in un unico spazio, l’offerta di servizi educativi della fascia 0-2 anni (quella degli asili nido) e della fascia 3-6 anni (quella delle scuole dell’infanzia) – evidenziano dagli uffici del Municipio nel centro montano – e ce l’abbiamo fatta, insieme a soli cinque comuni in tutta la Sardegna e totalizzando il punteggio più alto nell’Isola».

L’area

Il nuovo edificio scolastico sorgerà in un’area di proprietà del Comune ubicata nei pressi di via delle Mimose, non lontano in linea d’area dalla chiesa intitolata a San Giovanni Paolo II che si affaccia su viale Pedras. La struttura verrà realizzata grazie a un finanziamento di 2.704.848 euro e i lavori, secondo quanto espressamente previsto dalla tempistica allegata al bando, dovranno essere aggiudicati entro il 31 marzo 2023. Con la realizzazione a Santa Maria Navarrese del nuovo polo scolastico “asilo nido – infanzia” finanziato dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, l’edificio che attualmente ospita la scuola dell’infanzia nella frazione costiera in viale Plammas sarà destinato ad altro uso.

La dedica

«Da ultimo – conclude il sindaco Monni - ci fa piacere comunicare che la nuova struttura verrà intitolata a Irma Mereu, storica maestra elementare prematuramente scomparsa l’anno scorso, che con passione e dedizione ha dedicato tutta la sua vita ai bambini e alle bambine della scuola baunese».

