Madrid, Berrettini in finale 

MADRID. Il sogno di Matteo Berrettini prosegue: è in finale al “Mutua Madrid Open”, terzo Masters 1000 stagionale. Sulla terra battuta della “Caja Magica” il 25enne romano ha battuto anche il norvegese Casper Ruud, uno dei giocatori più in forma del momento: 6-4 6-4 il finale dopo un'ora e 22 minuti di gioco.

Berrettini, che finora aveva battuto solo una volta Ruud a fronte di due sconfitte (l'ultima nei quarti degli scorsi Internazionali), ha disputato un match perfetto, non dando mai al rivale l’opportunità di strappargli il servizio e ottenendo i due break necessari a vincere in due set. «Non vedo l’ora di affrontare Sascha e spero di divertirmi come mi sono divertito stasera», ha detto ieri al termine dell’incontro, riferendosi all’avversario che lo attende in finale: è il tedesco Alexander Zverev, che ha battuto Berrettini nel 2018 a Roma e nel 2019 nella semifinale di Shanghai (fino a ieri il miglior risultato dell'azzurro in un Masters 1000). L'allievo di Vincenzo Santopadre si è imposto al Foro Italico due anni fa. Oggi cercherà il quinto titolo nel circuito maggiore, il secondo stagionale dopo quello ottenuto a Belgrado.

Nella prima semifinale, Zverev, già “giustiziere” di Nadal, aveva avuto la meglio per 6-3 6-4 sull’austriaco Dominic Thiem, terza forza del tabellone, dopo un'ora e 37 minuti di gioco. Zverev, testa di serie numero 5 del torneo, 24enne di Amburgo, alla sua 24ª finale, andrà a caccia del 15° titolo della carriera, il secondo stagionale dopo quello di Acapulco, il quarto in un Masters 1000, dopo quelli di Roma e Montreal nel 2017 e proprio Madrid nel 2018.

